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Automação de drones reduz dependência logística em jazidas do Ártico e Sibéria

Rússia

Estações autônomas para drones foram instaladas em jazidas remotas naquelas regiões daquelas Yakutia e do Distrito Autônomo Yamalo-Nenets. A infraestrutura permite que os drones operem continuamente, sem a necessidade de equipes técnicas no local, pois as estações gerenciam a recarga de bateria, a manutenção básica e a conectividade.

Группа дронов в полете
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа дронов в полете

Monitoramento remoto de infraestrutura

Os complexos robotizados monitoram o estado de oleodutos e gasodutos, o progresso de obras e indicadores ambientais. O controle foi transferido para centros de comando situados a milhares de quilômetros dos pontos de monitoramento. Na prática, isso altera a operação no Ártico e na Sibéria: a necessidade de enviar inspetores ou equipes de voo com equipamentos é substituída pela definição de rotas de voo via sistema remoto.

Especificações para operação em clima extremo

Para evitar falhas eletrônicas causadas pelo frio intenso e alta umidade, as estações utilizam invólucros de proteção. Cada unidade é composta por:

  • plataforma de decolagem e pouso;
  • sistema de recarga automática de baterias;
  • centro de transmissão de dados.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, afirma que a automação do monitoramento em áreas de difícil acesso reduz a dependência da produção em relação à logística de transporte e aos riscos climáticos, fatores que geralmente limitam a frequência de inspeções físicas.

Após a fase de testes em Yakutia e no Distrito Autônomo Yamalo-Nenets, a empresa planeja expandir a rede de estações para outros campos de exploração.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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