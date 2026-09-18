Automação de drones reduz dependência logística em jazidas do Ártico e Sibéria

Estações autônomas para drones foram instaladas em jazidas remotas naquelas regiões daquelas Yakutia e do Distrito Autônomo Yamalo-Nenets. A infraestrutura permite que os drones operem continuamente, sem a necessidade de equipes técnicas no local, pois as estações gerenciam a recarga de bateria, a manutenção básica e a conectividade.

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Monitoramento remoto de infraestrutura

Os complexos robotizados monitoram o estado de oleodutos e gasodutos, o progresso de obras e indicadores ambientais. O controle foi transferido para centros de comando situados a milhares de quilômetros dos pontos de monitoramento. Na prática, isso altera a operação no Ártico e na Sibéria: a necessidade de enviar inspetores ou equipes de voo com equipamentos é substituída pela definição de rotas de voo via sistema remoto.

Especificações para operação em clima extremo

Para evitar falhas eletrônicas causadas pelo frio intenso e alta umidade, as estações utilizam invólucros de proteção. Cada unidade é composta por:

plataforma de decolagem e pouso;

sistema de recarga automática de baterias;

centro de transmissão de dados.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, afirma que a automação do monitoramento em áreas de difícil acesso reduz a dependência da produção em relação à logística de transporte e aos riscos climáticos, fatores que geralmente limitam a frequência de inspeções físicas.

Após a fase de testes em Yakutia e no Distrito Autônomo Yamalo-Nenets, a empresa planeja expandir a rede de estações para outros campos de exploração.

Fonte: Pravda.Ru