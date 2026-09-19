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Moeda rara e fragmentada revela práticas financeiras do século XI em Novgorod

Rússia

Escavações arqueológicas preventivas em Veliky Novgorod, realizadas antes da construção de um hotel na rua Troitskaya, revelaram como a malha urbana do bairro de Lyudina se transformou entre os séculos XI e XIII. Em uma área de 130 metros quadrados, com camadas sedimentares de até três metros de profundidade, pesquisadores recuperaram mais de mil objetos, incluindo moedas raras e selos comerciais.

Парк Чистые пруды в Великом Новгороде
Photo: Яндекс Карты by Михаил Чеботарёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парк Чистые пруды в Великом Новгороде

Mudança na escala urbana

O estudo das camadas mostra que a configuração do terreno e o tamanho das propriedades privadas mudaram drasticamente em dois séculos:

  • Século XI: Ocupação inicial com casas de dimensões padronizadas, variando entre 4x6, 6x6 ou 6x8 metros. A planta original foi reconstruída a partir de vestígios de cercas de estacas encontrados no solo natural.
  • Séculos XII e XIII: A rede viária mudou. Uma rua principal deslocou-se para oeste, enquanto surgiu uma nova via em direção ao rio Volkhov. Nesse período, as casas cresceram significativamente, atingindo dimensões de 12x8 e 14x12 metros.

Comércio e a moeda de Vladimir

Achados do século XI confirmam a integração de Novgorod em rotas comerciais extensas, com a presença de denários da Europa Ocidental e moedas do Califado Árabe.

Um destaque é o srebrenik (moeda de prata) do príncipe Vladimir Sviatoslavich (960-1015). A peça chama a atenção por dois motivos. Primeiro, a geografia: esse tipo de moeda é comum em tesouros do sul da Rússia (onde era cunhada), mas apenas três exemplares foram encontrados em Novgorod em toda a história das escavações na cidade.

Segundo, o estado físico: a moeda está cortada ao meio. Esse detalhe reflete a prática financeira da época, na qual a prata de alta pureza era avaliada pelo peso do metal e não pelo valor nominal, permitindo a fragmentação da peça para pagamentos de quantias menores.

A iconografia da moeda segue padrões bizantinos do final do século X, exibindo o príncipe Vladimir em um trono de um lado e Jesus Cristo do outro.

Indústria e status social

Nas camadas do século XII, foram encontrados mais de 100 selos comerciais, que servirão para refinar a cronologia do período. Também foram recuperados componentes de construção naval (estribos para remos) e um molde de fundição bilateral para a fabricação de anéis e cruzes.

Para o doutor em ciências históricas Anton Kudryavtsev, a alteração no traçado das ruas e o salto no tamanho das casas indicam um aumento no status social dos proprietários daquela área e uma mudança na logística do centro urbano durante o século XII.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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