Redes neurais auxiliam diagnóstico por imagem em áreas remotas da Chukotka

Médicos do Hospital Distrital da Chukotka integraram redes neurais ao fluxo de diagnóstico por imagem. Desde dezembro de 2024, a instituição utiliza a plataforma "MosMedII" para a análise de radiografias e tomografias computadorizadas. Até o momento, o sistema processou mais de 2,5 mil exames.

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Diagnóstico em áreas remotas

A tecnologia é aplicada em exames de tórax, mamografias e fluorografias. Na estrutura de saúde da região, a ferramenta atua como complemento aos postos médicos móveis. A partir de 2025, a rede passou a contar com um aparelho de raio-X portátil digital, o que viabiliza a realização de exames em assentamentos isolados e em brigadas de criação de renas.

A detecção precoce de anomalias altera o fluxo de encaminhamento dos pacientes. Em 2025, 15% das pessoas com fatores de risco identificados foram direcionadas para consultas detalhadas nos Centros de Saúde.

Limites técnicos e a função do médico

O sistema funciona como uma camada de verificação para reduzir a probabilidade de omissões diagnósticas, mas não define o tratamento. Pavel Sergeevich Ershov, especialista em organização de saúde e saúde pública, explica que a ferramenta auxilia na triagem, mas a decisão clínica final permanece com o profissional.

Alexander Nikulin, chefe do departamento de manutenção de equipamentos médicos do hospital distrital, ressalta que os algoritmos são representações digitais de processos de trabalho e não substituem a experiência clínica nem a análise humana.

Suporte à decisão diagnóstica

Além da análise de imagens, hospitais distritais da região implementaram o sistema "TOP-3 diagnósticos". O software processa as queixas relatadas pelo paciente e sugere as três patologias mais prováveis. O objetivo é agilizar a prescrição do tratamento ou a definição de exames complementares.

Fonte: Pravda.Ru