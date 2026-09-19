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Redes neurais auxiliam diagnóstico por imagem em áreas remotas da Chukotka

Rússia

Médicos do Hospital Distrital da Chukotka integraram redes neurais ao fluxo de diagnóstico por imagem. Desde dezembro de 2024, a instituição utiliza a plataforma "MosMedII" para a análise de radiografias e tomografias computadorizadas. Até o momento, o sistema processou mais de 2,5 mil exames.

Врач-гистолог анализирует срез тканей на мониторе
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Diagnóstico em áreas remotas

A tecnologia é aplicada em exames de tórax, mamografias e fluorografias. Na estrutura de saúde da região, a ferramenta atua como complemento aos postos médicos móveis. A partir de 2025, a rede passou a contar com um aparelho de raio-X portátil digital, o que viabiliza a realização de exames em assentamentos isolados e em brigadas de criação de renas.

A detecção precoce de anomalias altera o fluxo de encaminhamento dos pacientes. Em 2025, 15% das pessoas com fatores de risco identificados foram direcionadas para consultas detalhadas nos Centros de Saúde.

Limites técnicos e a função do médico

O sistema funciona como uma camada de verificação para reduzir a probabilidade de omissões diagnósticas, mas não define o tratamento. Pavel Sergeevich Ershov, especialista em organização de saúde e saúde pública, explica que a ferramenta auxilia na triagem, mas a decisão clínica final permanece com o profissional.

Alexander Nikulin, chefe do departamento de manutenção de equipamentos médicos do hospital distrital, ressalta que os algoritmos são representações digitais de processos de trabalho e não substituem a experiência clínica nem a análise humana.

Suporte à decisão diagnóstica

Além da análise de imagens, hospitais distritais da região implementaram o sistema "TOP-3 diagnósticos". O software processa as queixas relatadas pelo paciente e sugere as três patologias mais prováveis. O objetivo é agilizar a prescrição do tratamento ou a definição de exames complementares.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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