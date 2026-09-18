Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Mudança na salinidade do Mar de Azov provoca substituição de fauna nativa

Rússia

A salinidade do Mar de Azov atingiu 16 ppm, o nível mais alto registrado em 150 anos de monitoramento. Dados do Centro Científico do Sul da Academia Russa de Ciências indicam que a tendência de mineralização crescente tornou-se constante a partir de 2007.

Рыба
Photo: freepik.com is licensed under Free More info
Рыба

O equilíbrio hídrico da bacia depende do aporte de água doce dos rios da região, com o Don e o Kuban fornecendo 95% do volume total. O aumento da salinidade é reflexo direto da redução do fluxo do rio Don, que perdeu mais da metade de sua vazão anual em 35 anos:

Período Volume anual de água doce
Anteriormente 29–30 km³
Atualmente 12–14 km³

A mudança química da água alterou a fauna local. Espécies vindas do Mar Negro, do Atlântico e do Pacífico estabeleceram-se na região, substituindo os habitantes nativos e reconfigurando as cadeias alimentares.

A reversão desse processo é improvável. Mesmo que a vazão do rio Don aumente, a dessalinização exigiria décadas de aporte constante de volumes massivos de água doce. A estrutura biológica já ultrapassou o ponto de retorno: a composição das espécies e as conexões do ecossistema não retornarão ao estado observado entre 1990 e 2000.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
Mulher
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Mulher
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia
Carros
Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia
Mais populares
Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos

Arbustos anões são ideais para espaços pequenos, mas um detalhe técnico no espaçamento e na drenagem do solo pode definir a saúde da planta.

Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto
Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max
Novo Tiguan SEL R-Line: o salto de potência que muda a dinâmica do SUV
Novo Tiguan SEL R-Line: o salto de potência que muda a dinâmica do SUV
últimos materiais
Embólia gasosa em flores cortadas: causas e formas de recuperação
Mudança na salinidade do Mar de Azov provoca substituição de fauna nativa
Estudo revela que ciclo de isolamento social impede milhões de votar
Empresas atingidas por tarifas dos EUA e conflitos no Oriente Médio podem acessar crédito do BNDES
Índia exige lastro físico real para ouro digital em nova regulamentação
Comitê Gestor da Internet propõe matriz para regulação de plataformas no Brasil
Painel do IMDS revela disparidades socioeconômicas entre estados brasileiros
Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max
Acidente na EN1 em Zavala deixa 17 mortos
Exame comum de vitamina D pode ignorar variante que protege o coração de diabéticos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.