Mudança na salinidade do Mar de Azov provoca substituição de fauna nativa

A salinidade do Mar de Azov atingiu 16 ppm, o nível mais alto registrado em 150 anos de monitoramento. Dados do Centro Científico do Sul da Academia Russa de Ciências indicam que a tendência de mineralização crescente tornou-se constante a partir de 2007.

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O equilíbrio hídrico da bacia depende do aporte de água doce dos rios da região, com o Don e o Kuban fornecendo 95% do volume total. O aumento da salinidade é reflexo direto da redução do fluxo do rio Don, que perdeu mais da metade de sua vazão anual em 35 anos:

Período Volume anual de água doce Anteriormente 29–30 km³ Atualmente 12–14 km³

A mudança química da água alterou a fauna local. Espécies vindas do Mar Negro, do Atlântico e do Pacífico estabeleceram-se na região, substituindo os habitantes nativos e reconfigurando as cadeias alimentares.

A reversão desse processo é improvável. Mesmo que a vazão do rio Don aumente, a dessalinização exigiria décadas de aporte constante de volumes massivos de água doce. A estrutura biológica já ultrapassou o ponto de retorno: a composição das espécies e as conexões do ecossistema não retornarão ao estado observado entre 1990 e 2000.