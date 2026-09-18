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Custo de transporte reduzido: como o Chloe está reescrevendo as regras da exportação russa

Rússia

O supertanque Chloe, da classe VLCC (Very Large Crude Carrier), deixou a zona de fundeio de Murmansk com destino ao Canal de Suez. O navio, com 333 metros de comprimento e capacidade superior a 300 mil toneladas de petróleo, operou com calado de 21,4 metros, indicando carga máxima. O uso de embarcações desse porte para rotas diretas partindo de latitudes árticas altera a dinâmica logística habitual do petróleo russo.

Перевозка нефти
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Tradicionalmente, as exportações russas utilizam navios das classes Aframax ou Suezmax, que possuem capacidade significativamente menor devido a restrições de navegação no Bósforo e nos estreitos dinamarqueses. A infraestrutura de águas profundas de Murmansk, porém, viabiliza a operação direta de VLCCs, eliminando a necessidade de transbordos.

Essa mudança reduz os custos de transporte por barril. Ao substituir três navios menores por um único supertanque, a operação torna-se economicamente viável mesmo diante de prêmios de seguro elevados. O navio, sob bandeira de Hong Kong, desligou o sistema de identificação automática (AIS) em pontos estratégicos da rota, prática comum para evitar o monitoramento de reguladores ocidentais sobre as compras de petróleo russo por Índia e China.

A intensificação dessas remessas ocorre simultaneamente a gargalos no Oriente Médio. A interrupção do oleoduto "Leste-Oeste" da Arábia Saudita e a instabilidade no Estreito de Ormuz elevaram os preços de lotes físicos de petróleo para a faixa de US$ 130 a US$ 150 por barril. Esse cenário impulsionou a demanda de refinarias asiáticas por petróleo russo, incluindo o volume proveniente do projeto "Vostok Oil" via porto "Bukhta Sever".

O volume de exportações atingiu 3,54 milhões de barris por dia. A transição para rotas diretas com VLCCs substitui o antigo modelo de transferência porto-navio (STS - ship-to-ship) no Mediterrâneo, onde navios menores abasteciam hubs maiores. A eliminação dessa etapa reduz o tempo de trânsito e os custos de frete da frota auxiliar.

Fato Logístico / Indicador Impacto Econômico Documentado
Saída do VLCC Chloe de Murmansk Redução do custo de transporte por unidade de matéria-prima em 2 a 3 vezes
Crise no Irã e bloqueio de estreitos Aumento da demanda asiática por petróleo russo com preços atingindo US$ 150
Exportação de 3,54 milhões de barris/dia Aumento da receita cambial do orçamento desde maio
Desativação do AIS no supertanque Blindagem de compradores (Índia/China) contra sanções secundárias dos EUA

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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