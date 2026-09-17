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Ex-paramédico torna-se peça-chave na segurança aérea e marítima de Tiksi

Rússia

Viver no Ártico Russo, especificamente no distrito de Bulunsky, naquelas terras remotas da Yakutia, exige mais do que formação acadêmica; exige versatilidade. Evgeni Volkov, que reside na região há 51 anos e chefia o observatório hidrometeorológico de Tiksi, personifica a realidade de quem mantém a infraestrutura básica funcionando em locais onde a ajuda externa pode demorar dias para chegar.

Посёлок Белая гора
Photo: commons.wikimedia.org by GeocoIumbus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Посёлок Белая гора

A trajetória de Volkov começou na saúde. Chegando a Tiksi aos 19 anos, atuou como paramédico de emergência e responsável por postos de saúde em assentamentos como Polyarka. Na época, Polyarka era uma comunidade de cerca de 200 pessoas, onde um único profissional de saúde precisava atuar como clínico geral e obstetra.

A mudança de carreira ocorreu por uma barreira prática: o isolamento geográfico. Com a evolução rápida dos medicamentos e a impossibilidade de acessar cursos de atualização profissional na região, Volkov percebeu que sua prática médica se tornava obsoleta. Para continuar sendo útil à comunidade, ele mudou de área e, em 1990, formou-se em hidrologia terrestre pelo Instituto Hidrometeorológico de Moscou.

Atualmente, a falta de pessoal especializado no Norte transformou a função de chefe da estação em um cargo multifuncional. Volkov acumula responsabilidades que, em centros urbanos, seriam divididas entre diferentes profissionais:

  • Analista: monitora temperatura, umidade, pressão e vento, dados essenciais para a segurança de voos no aeroporto local e para a navegação marítima.
  • Técnico: atua como mecânico e serralheiro, assumindo reparos urgentes durante tempestades de neve (purga), quando a estação fica completamente isolada.
  • Administrador: gere a operação geral da unidade.

As informações coletadas por ele são enviadas para Yakutsk e Moscou. Sem esse fluxo de dados, o transporte aéreo e marítimo na região torna-se perigoso e instável.

A rotina no litoral do Mar de Laptev é ditada pelo clima extremo. A noite polar dura de meados de novembro até 25 de janeiro. O vento é tão forte que pode arrancar telhados de construções sólidas, tornando a manutenção constante uma questão de sobrevivência.

Para mitigar a dureza do ambiente, Volkov desenvolveu pequenos sistemas de subsistência. Nos últimos quatro anos, dedica-se à agricultura ártica, cultivando pimentões em ambiente fechado e rabanetes, alface e coentro ao ar livre, aproveitando a janela curtíssima do verão.

A dinâmica familiar de Volkov reflete a tentativa de suprir a carência de mão de obra qualificada no Ártico. Sua filha, que já atuou como socorrista e médica na região, serve atualmente em Murmansk, mas retorna anualmente ao distrito de Bulunsky. Já seu filho trabalha na empresa de energia SakhaEnergo, em Tiksi, e busca especialização no Centro Hidrometeorológico de São Petersburgo.

Para Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, a existência desses "profissionais polivalentes" em estações remotas revela a fragilidade do sistema. A manutenção de pontos críticos de infraestrutura no Norte depende excessivamente da responsabilidade individual de poucas pessoas, diante da ausência de um fluxo sistêmico de especialistas para essas áreas.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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