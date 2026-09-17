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Sistemas de monitoramento de glicose eliminam picadas constantes em crianças com diabetes

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Na região de Smolensk, todas as crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos com diabetes tipo 1, além de gestantes com a doença, passaram a receber sistemas de monitoramento contínuo de glicose (SMCG). Até 1º de agosto de 2026, o programa abrange 391 crianças na região. No último ano, foram distribuídos 4.886 sensores, com um investimento superior a 14 milhões de rublos.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O sistema substitui a necessidade de picadas constantes nos dedos para medir o açúcar no sangue. O dispositivo monitora a glicemia em tempo real, enviando atualizações a cada minuto para o smartphone do paciente e do médico. Com esses dados, é possível ajustar a dose de insulina ou a dieta imediatamente, evitando complicações graves.

A região de Smolensk foi uma das pioneiras na implementação dessa tecnologia para o público infantil. Desde 2022, a compra dos sensores era custeada pelo governo regional, mas, a partir de 2023, a verba passou a vir do projeto federal "Combate ao Diabetes Mellitus". A partir de 2025, o benefício foi estendido também às mulheres grávidas.

Para gestantes com diabetes gestacional, o controle rigoroso é essencial, pois oscilações nos níveis de glicose podem causar malformações ou patologias no desenvolvimento do feto. Pavel Ershov, especialista em organização e saúde pública, explica que o controle automatizado reduz a chance de erros médicos na escolha da terapia e evita internações de emergência.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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