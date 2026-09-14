Enormes quantidades de dinheiro serão investidas na região selvagem do Árctico: o desenvolvimento dos recursos minerais de Chukotka mudará radicalmente a vida na região

No distrito de Egvekinot, na região da Чукотка (Chukotka), será construído um complexo de mineração e processamento de minérios. A empresa Nordgold investirá mais de 70 bilhões de rublos para explorar o campo de Lenotap, localizado a 170 km ao norte do povoado. O projeto tem um horizonte de 11 anos e prevê a criação de um ciclo de produção fechado.

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A chegada da indústria ao Ártico deve alterar a dinâmica do mercado de trabalho local com a abertura de mais de mil vagas de emprego. Para uma região com baixa densidade demográfica, esse volume de contratações implica não apenas maior ocupação, mas também maior demanda sobre os transportes e serviços sociais.

A arrecadação gerada pela empresa irá para o orçamento regional. O governador Vladislav Kuznetsov afirmou que os recursos serão destinados à recuperação de estradas e à ampliação de auxílios sociais para os moradores do distrito.

Antes de iniciar a operação, a Nordgold precisa confirmar a quantidade de minério através de prospecção geológica. Em um ano, a empresa solicitará o status de residente da Zona Ártica. Essa condição garante isenções fiscais e simplifica a burocracia administrativa via Corporação de Desenvolvimento do Extremo Oriente e Ártico.

Olga Nikolaevna Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, pontua que a instalação de polos industriais em áreas remotas da Chukotka exige a revisão das rotas logísticas. Além disso, torna-se necessário atualizar as redes de saneamento, energia e abastecimento para suportar a expansão de vilarejos ou a criação de novos assentamentos.

A Nordgold assumiu o projeto em julho, após adquirir a licença de exploração de Lenotap. As estimativas atuais indicam a presença de 69 toneladas de ouro no local.

Atualmente, apenas 30% do território da Chukotka foi mapeado geologicamente. A exploração de Lenotap reflete a busca por novas jazidas em vastas áreas da região que ainda permanecem desconhecidas.

Resumo do projeto:

• Investimento: superior a 70 bilhões de rublos

• Prazo de execução: 11 anos

• Reservas estimadas de ouro: mais de 69 toneladas

• Vagas de trabalho: mais de 1.000

Fonte: Pravda.Ru