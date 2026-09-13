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Rússia amplia incentivos financeiros para fixar profissionais da cultura em zonas rurais

Rússia

Profissionais da cultura agora podem receber entre 1 e 2 milhões de rublos para se mudarem para zonas rurais ou cidades pequenas. O programa "Trabalhador da Cultura Rural" busca preencher a carência de pessoal em localidades com população de até 50 mil habitantes. Para ter direito ao valor, o especialista deve assinar um contrato de trabalho na região com duração de cinco anos.

Правительство Москвы
Photo: mos.ru by Фото: Управление кадровых сервисов Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Правительство Москвы

O financiamento ocorre via subsídios do Ministério da Cultura da Rússia. O número de beneficiários está em crescimento: enquanto em 2025 o pagamento de 1 milhão de rublos contemplou 1.074 pessoas, a meta para 2026 subiu para 1.759 especialistas.

Os requisitos básicos são a cidadania russa e formação na área (superior ou técnica). Diferente dos médicos e professores, que possuem programas de incentivo à migração desde 2012 e 2020, respectivamente, a categoria cultural passa a receber apoio agora, pois a falta de pessoal no setor manifesta-se de forma mais pontual e localizada.

Embora não existam limites de idade no regulamento geral, as unidades federativas da Rússia estabelecem critérios próprios de seleção:

  • Região de Magadan: limite máximo de 55 anos.
  • Região de Kostroma: pontuação extra para candidatos com até 30 anos.
  • Regiões de Ulyanovsk e Orel: sem restrições de idade.

O lançamento da iniciativa coincide com a preparação para a reunião do Conselho de Estado da Rússia sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural. O foco não está apenas em monumentos arquitetônicos, mas na cultura viva — folclore, artesanato e tradições —, que dependem diretamente de pessoal qualificado nas comunidades.

Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, observa que esses pagamentos funcionam como uma ferramenta de fixação inicial do profissional no território. No entanto, a permanência a longo prazo em pequenas localidades depende da qualidade da infraestrutura e do acesso a serviços básicos.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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