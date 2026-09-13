Pesquisadores de São Petersburgo criam simulador ativo para redes de metrô

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A gestão de redes de metrô enfrenta um gargalo técnico: a lentidão na conversão de dados brutos em decisões operacionais. Em sistemas de túneis profundos e áreas urbanas densas, a demora no processamento de telemetria ou falhas no acionamento de sistemas de combate a incêndio podem causar danos irreversíveis a estruturas históricas e equipamentos. Para mitigar esse risco, pesquisadores da Universidade Técnica Estatal de São Petersburgo (LETI) desenvolveram um "gêmeo digital" (Digital Twin), que migra o monitoramento passivo para a simulação ativa.

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Photo: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Arquitetura de processamento: a camada de névoa

O ponto crítico da eficiência está na distância entre o sensor e o operador. O processamento em nuvem tradicional apresenta latência incompatível com situações de emergência. A solução implementada utiliza a computação em névoa (fog computing), que desloca o processamento de dados para uma camada intermediária, posicionada fisicamente próxima às câmeras e sensores.

Essa mudança na arquitetura reduz o tempo de análise para 22 milissegundos, um desempenho oito vezes superior aos sistemas baseados exclusivamente em nuvem.

Filtros de análise e modelagem

Para processar as informações, o sistema utiliza dois mecanismos distintos:

  • Análise via redes neurais: detecção de incêndios, inundações e falhas técnicas através de fluxos de vídeo e áudio em tempo real.
  • Modelagem em cascata: a integração dos gêmeos digitais de estações individuais em uma rede única, permitindo prever como um incidente em um ponto específico impactará as unidades adjacentes.

Aplicação em cenários geológicos complexos

No contexto do metrô de São Petersburgo, a ferramenta resolve problemas específicos de engenharia civil. Devido ao solo saturado de água e à presença de argilas cambrianas, o modelo permite simular a perfuração de túneis e o impacto de novas estações nos sistemas de ventilação e drenagem de toda a rede antes mesmo do início das obras.

O conjunto técnico inclui um aplicativo móvel com modelos 2D/3D das estações e um assistente de IA por voz, calibrado para operar em ambientes com alto nível de ruído subterrâneo. Segundo os desenvolvedores, a implementação do sistema reduz o tempo de resposta da equipe em emergências em 17,4%.

Kirill Afonin, professor de ciências naturais, ressalta que a precisão dos dados de entrada é a variável mais crítica, pois qualquer divergência entre a simulação e a realidade física pode resultar em algoritmos de ação incorretos.

O projeto, detalhado na revista Results in Engineering, possui potencial de aplicação em outras infraestruturas de rede, como transportes ferroviários e hidroviários. As próximas etapas de desenvolvimento focam no aprimoramento da filtragem de ruídos acústicos e na ampliação da biblioteca de elementos padrão para acelerar a modelagem de novos objetos.

Fonte: Pravda.Ru

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