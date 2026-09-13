Pesquisadores de São Petersburgo criam simulador ativo para redes de metrô

A gestão de redes de metrô enfrenta um gargalo técnico: a lentidão na conversão de dados brutos em decisões operacionais. Em sistemas de túneis profundos e áreas urbanas densas, a demora no processamento de telemetria ou falhas no acionamento de sistemas de combate a incêndio podem causar danos irreversíveis a estruturas históricas e equipamentos. Para mitigar esse risco, pesquisadores da Universidade Técnica Estatal de São Petersburgo (LETI) desenvolveram um "gêmeo digital" (Digital Twin), que migra o monitoramento passivo para a simulação ativa.
O ponto crítico da eficiência está na distância entre o sensor e o operador. O processamento em nuvem tradicional apresenta latência incompatível com situações de emergência. A solução implementada utiliza a computação em névoa (fog computing), que desloca o processamento de dados para uma camada intermediária, posicionada fisicamente próxima às câmeras e sensores.
Essa mudança na arquitetura reduz o tempo de análise para 22 milissegundos, um desempenho oito vezes superior aos sistemas baseados exclusivamente em nuvem.
Para processar as informações, o sistema utiliza dois mecanismos distintos:
No contexto do metrô de São Petersburgo, a ferramenta resolve problemas específicos de engenharia civil. Devido ao solo saturado de água e à presença de argilas cambrianas, o modelo permite simular a perfuração de túneis e o impacto de novas estações nos sistemas de ventilação e drenagem de toda a rede antes mesmo do início das obras.
O conjunto técnico inclui um aplicativo móvel com modelos 2D/3D das estações e um assistente de IA por voz, calibrado para operar em ambientes com alto nível de ruído subterrâneo. Segundo os desenvolvedores, a implementação do sistema reduz o tempo de resposta da equipe em emergências em 17,4%.
Kirill Afonin, professor de ciências naturais, ressalta que a precisão dos dados de entrada é a variável mais crítica, pois qualquer divergência entre a simulação e a realidade física pode resultar em algoritmos de ação incorretos.
O projeto, detalhado na revista Results in Engineering, possui potencial de aplicação em outras infraestruturas de rede, como transportes ferroviários e hidroviários. As próximas etapas de desenvolvimento focam no aprimoramento da filtragem de ruídos acústicos e na ampliação da biblioteca de elementos padrão para acelerar a modelagem de novos objetos.
Fonte: Pravda.Ru
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A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.