Empresários da região do Extremo Oriente Russo, especificamente no Território de Primorsky, que tiveram mercadorias perdidas em armazéns da plataforma Wildberries devido a ataques de drones ucranianos, agora podem acessar empréstimos de emergência e consultoria jurídica. A medida visa evitar que pequenas empresas declarem falência após a perda de estoques concentrados em um único centro logístico.
O suporte financeiro é gerido pelo Fundo de Desenvolvimento de Primorsky. O limite do empréstimo é de 5 milhões de rublos, com prazo de pagamento de até três anos. O custo do crédito varia conforme a atividade da empresa e as garantias oferecidas:
O uso do dinheiro é restrito a despesas operacionais: compra de matéria-prima e novos produtos, pagamento de salários, impostos, aluguel e contas de serviços básicos. Os interessados têm até seis meses após a confirmação do prejuízo para solicitar o recurso.
Para reduzir a vulnerabilidade de quem depende exclusivamente de marketplaces, o centro "Meu Negócio" oferece um auxílio de até 100 mil rublos para marketing. O objetivo é financiar a criação de lojas virtuais próprias ou a migração para outras plataformas de venda.
Além do capital, as empresas contam com advogados gratuitos para orientar sobre a formalização de seguros e a gestão de contratos com fornecedores.
Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, pontua que essas medidas combatem a falta de liquidez imediata. Isso ocorre quando o capital de giro da empresa fica congelado ou é perdido devido a falhas logísticas de grandes operadores, impedindo o funcionamento básico do negócio.
Fonte: Pravda.Ru
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A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.