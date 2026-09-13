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Empresas do Extremo Oriente Russo podem acessar empréstimos após perdas na Wildberries

Rússia

Empresários da região do Extremo Oriente Russo, especificamente no Território de Primorsky, que tiveram mercadorias perdidas em armazéns da plataforma Wildberries devido a ataques de drones ucranianos, agora podem acessar empréstimos de emergência e consultoria jurídica. A medida visa evitar que pequenas empresas declarem falência após a perda de estoques concentrados em um único centro logístico.

Пункт Wildberries
Photo: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт Wildberries

O suporte financeiro é gerido pelo Fundo de Desenvolvimento de Primorsky. O limite do empréstimo é de 5 milhões de rublos, com prazo de pagamento de até três anos. O custo do crédito varia conforme a atividade da empresa e as garantias oferecidas:

  • Fabricantes: taxa de 1% (para quem vende produtos próprios).
  • Comerciantes/Revendedores: taxa de 3% (exige garantia real).
  • Negócios sem garantia: taxa de 10,5% (limite de 1,5 milhão de rublos, com fiança do Fundo de Garantia).

O uso do dinheiro é restrito a despesas operacionais: compra de matéria-prima e novos produtos, pagamento de salários, impostos, aluguel e contas de serviços básicos. Os interessados têm até seis meses após a confirmação do prejuízo para solicitar o recurso.

Para reduzir a vulnerabilidade de quem depende exclusivamente de marketplaces, o centro "Meu Negócio" oferece um auxílio de até 100 mil rublos para marketing. O objetivo é financiar a criação de lojas virtuais próprias ou a migração para outras plataformas de venda.

Além do capital, as empresas contam com advogados gratuitos para orientar sobre a formalização de seguros e a gestão de contratos com fornecedores.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, pontua que essas medidas combatem a falta de liquidez imediata. Isso ocorre quando o capital de giro da empresa fica congelado ou é perdido devido a falhas logísticas de grandes operadores, impedindo o funcionamento básico do negócio.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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