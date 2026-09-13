A lã de ovelha deixou de ser lixo: os novos equipamentos em Tuva transformaram radicalmente o mercado local

Uma filial da empresa Sergeiikhinsky Tekstil, em Kyzyl, iniciou a operação de sua segunda linha de produção. A mudança altera a função da planta: a unidade deixa de apenas processar matéria-prima para fabricar produtos acabados de materiais não tecidos. Para os produtores rurais da República de Tuva, a novidade transforma a lã — que frequentemente era descartada como lixo — em um ativo com valor de mercado.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фермер моет стадо овец в бетонном водном коридоре

Ciclo de produção e tecnologia

A modernização ocorreu em duas fases. A primeira focou no processamento primário da lã; a segunda introduziu a linha de materiais não tecidos. O investimento em maquinário foi viabilizado por um empréstimo subsidiado via Fundo de Desenvolvimento de Tuva e suporte governamental previsto para o período 2020-2024.

O processo técnico consiste na mistura de lã de ovelha com manta de poliéster. Essa composição resulta em produtos mais leves e macios do que aqueles feitos exclusivamente de lã.

Portfólio e capacidade operacional

A produção divide-se entre o consumo doméstico e a aplicação industrial:

Consumo: edredons, travesseiros, toppers e protetores de colchão.

edredons, travesseiros, toppers e protetores de colchão. Indústria: feltro térmico e manta térmica, utilizados na construção civil, setor automotivo e indústria têxtil.

Os indicadores de produção da unidade são:

Indicador Valor Capacidade alvo (produtos acabados) 130 toneladas/ano Demanda de lã lavada 260 toneladas/ano Volume de produção 116 mil metros lineares/ano Capacidade por turno (5 máquinas de cardar) 250 kg

Matéria-prima e mercado

O suprimento de insumos está garantido. Atualmente, a empresa reuniu 370 toneladas de lã grossa de ovelha, além de outras 70 toneladas vindas de distritos regionais. O foco de vendas é o mercado interno russo. A empresa planeja concluir as análises laboratoriais e a certificação de qualidade até novembro.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, observa que a expansão da planta exige atenção à separação das linhas tecnológicas. Segundo a especialista, agrupar processos distintos em um mesmo espaço pode prejudicar a eficiência dos equipamentos e a logística interna, o que demandaria a reestruturação do layout do galpão em futuras ampliações.

Fonte: Pravda.Ru