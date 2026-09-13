Uma filial da empresa Sergeiikhinsky Tekstil, em Kyzyl, iniciou a operação de sua segunda linha de produção. A mudança altera a função da planta: a unidade deixa de apenas processar matéria-prima para fabricar produtos acabados de materiais não tecidos. Para os produtores rurais da República de Tuva, a novidade transforma a lã — que frequentemente era descartada como lixo — em um ativo com valor de mercado.
A modernização ocorreu em duas fases. A primeira focou no processamento primário da lã; a segunda introduziu a linha de materiais não tecidos. O investimento em maquinário foi viabilizado por um empréstimo subsidiado via Fundo de Desenvolvimento de Tuva e suporte governamental previsto para o período 2020-2024.
O processo técnico consiste na mistura de lã de ovelha com manta de poliéster. Essa composição resulta em produtos mais leves e macios do que aqueles feitos exclusivamente de lã.
A produção divide-se entre o consumo doméstico e a aplicação industrial:
Os indicadores de produção da unidade são:
|Indicador
|Valor
|Capacidade alvo (produtos acabados)
|130 toneladas/ano
|Demanda de lã lavada
|260 toneladas/ano
|Volume de produção
|116 mil metros lineares/ano
|Capacidade por turno (5 máquinas de cardar)
|250 kg
O suprimento de insumos está garantido. Atualmente, a empresa reuniu 370 toneladas de lã grossa de ovelha, além de outras 70 toneladas vindas de distritos regionais. O foco de vendas é o mercado interno russo. A empresa planeja concluir as análises laboratoriais e a certificação de qualidade até novembro.
Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, observa que a expansão da planta exige atenção à separação das linhas tecnológicas. Segundo a especialista, agrupar processos distintos em um mesmo espaço pode prejudicar a eficiência dos equipamentos e a logística interna, o que demandaria a reestruturação do layout do galpão em futuras ampliações.
Fonte: Pravda.Ru
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.