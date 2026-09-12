As localidades costeiras de Uelen, Inchoun e Enurmino, na região da Чукотка (Чукотка), estão substituindo o uso de água do mar por água dessalinizada em seus sistemas de abastecimento. O equipamento foi adquirido via leasing pela empresa municipal MUP "Iceberg", responsável pelos serviços de infraestrutura local. A mudança visa alimentar as redes de água e aquecimento com água doce.
A capacidade de cada estação foi definida com base no número de habitantes e na extensão da infraestrutura de cada vila. Em Uelen, onde vivem mais de 600 pessoas, a unidade é a maior, com produção a partir de 120 metros cúbicos por dia. Já em Inchoun (416 habitantes) e Enurmino (340 habitantes), foram instalados módulos de 20 metros cúbicos, volume calculado conforme a quantidade de edifícios públicos e residências com aquecimento central.
|Localidade
|População
|Capacidade (m³/dia)
|Status
|Uelen
|600+
|120+
|Ajustes finais (comissionamento)
|Inchoun
|416
|20
|Operação até o fim do ano
|Enurmino
|340
|20
|Operação até o fim do ano
A substituição da água salgada por doce ataca a causa principal do desgaste prematuro das redes. Devido à falta de fontes de água doce próximas, as vilas utilizavam água do mar nos sistemas de aquecimento durante o inverno, o que acelerava a destruição dos tubos e causava falhas constantes nas redes de engenharia.
Olga Nikolaevna Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, explica que o uso de água do mar em sistemas térmicos provoca a corrosão eletroquímica dos metais. Sem a dessalinização, a troca constante de tubulações torna-se inevitável.
As unidades, fabricadas pela empresa "Megalit Water Technologies", são módulos em contêineres. Para suportar as temperaturas extremas do Ártico, as estações possuem carcaças isoladas termicamente, controle climático e sistemas anticongelamento. O processo utiliza filtros de múltiplos estágios e automação para converter a água do mar em água técnica e potável.
A implantação faz parte do programa "Água Limpa", ativo na região desde 2014. Em 2016, estações foram instaladas em Uelen, Enurmino e Neshkan. As unidades atuais servem para substituir equipamentos desgastados em duas dessas vilas e marcam a primeira instalação do sistema em Inchoun.
Fonte: Pravda.Ru
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