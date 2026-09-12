Dessalinização no Ártico substitui água do mar e freia corrosão nas tubulações de Chukotka

As localidades costeiras de Uelen, Inchoun e Enurmino, na região da Чукотка (Чукотка), estão substituindo o uso de água do mar por água dessalinizada em seus sistemas de abastecimento. O equipamento foi adquirido via leasing pela empresa municipal MUP "Iceberg", responsável pelos serviços de infraestrutura local. A mudança visa alimentar as redes de água e aquecimento com água doce.

Photo: freepik Трубы

Dimensionamento técnico por localidade

A capacidade de cada estação foi definida com base no número de habitantes e na extensão da infraestrutura de cada vila. Em Uelen, onde vivem mais de 600 pessoas, a unidade é a maior, com produção a partir de 120 metros cúbicos por dia. Já em Inchoun (416 habitantes) e Enurmino (340 habitantes), foram instalados módulos de 20 metros cúbicos, volume calculado conforme a quantidade de edifícios públicos e residências com aquecimento central.

Localidade População Capacidade (m³/dia) Status Uelen 600+ 120+ Ajustes finais (comissionamento) Inchoun 416 20 Operação até o fim do ano Enurmino 340 20 Operação até o fim do ano

Combate à corrosão da infraestrutura

A substituição da água salgada por doce ataca a causa principal do desgaste prematuro das redes. Devido à falta de fontes de água doce próximas, as vilas utilizavam água do mar nos sistemas de aquecimento durante o inverno, o que acelerava a destruição dos tubos e causava falhas constantes nas redes de engenharia.

Olga Nikolaevna Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, explica que o uso de água do mar em sistemas térmicos provoca a corrosão eletroquímica dos metais. Sem a dessalinização, a troca constante de tubulações torna-se inevitável.

Operação em clima ártico

As unidades, fabricadas pela empresa "Megalit Water Technologies", são módulos em contêineres. Para suportar as temperaturas extremas do Ártico, as estações possuem carcaças isoladas termicamente, controle climático e sistemas anticongelamento. O processo utiliza filtros de múltiplos estágios e automação para converter a água do mar em água técnica e potável.

Histórico de atualização

A implantação faz parte do programa "Água Limpa", ativo na região desde 2014. Em 2016, estações foram instaladas em Uelen, Enurmino e Neshkan. As unidades atuais servem para substituir equipamentos desgastados em duas dessas vilas e marcam a primeira instalação do sistema em Inchoun.

Fonte: Pravda.Ru