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Murmansk pode bater recorde de turistas em 2026 apesar de custos operacionais crescentes

Rússia

A região de Murmansk registrou um crescimento expressivo no fluxo de turistas no primeiro semestre de 2026, posicionando-se entre as três principais destinations do Distrito Federal do Noroeste da Rússia. O desempenho do verão indica que a região pode superar o recorde absoluto de 2025, quando recebeu cerca de 800 mil visitantes.

Северное сияние над зимним пейзажем
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Северное сияние над зимним пейзажем

Apesar dos números positivos, o setor enfrenta um desequilíbrio financeiro. Enquanto a demanda oscilou — com quedas em maio e junho compensadas por picos em julho e agosto —, o custo de operação subiu, mas os preços finais ao consumidor permaneceram estagnados. Guias e condutores turísticos, em sua maioria, não reajustaram seus preços, reduzindo a margem de lucro do negócio. O aumento de custos foi sentido principalmente nos setores de hotelaria e alimentação, com previsão de novas altas para o outono e inverno.

Em nichos específicos, como os passeios para observação de baleias, os preços subiram entre 5% e 20%. No entanto, esse reajuste coincidiu com a migração natural dos animais; a partir de julho, a menor presença de baleias no Mar de Barents reduziu a procura pelo serviço.

Gargalos logísticos e infraestrutura

O ponto crítico da temporada foi o abastecimento de combustíveis. Turistas que viajam de carro enfrentaram escassez de gasolina nos postos, especialmente no final de junho e início de agosto. Para mitigar o problema, foi implementada uma ferramenta de monitoramento em tempo real da disponibilidade de combustível.

Já o setor de hospedagem mostrou-se mais resiliente, embora marcado pela impulsividade: 45% das reservas em Murmansk foram feitas com menos de uma semana de antecedência.

Perfil do visitante e fluxo internacional

A região de Murmansk atrai um terço de todos os turistas que visitam o Ártico. O padrão de viagem é de curta duração: metade dos visitantes permanece apenas uma noite, e 20% ficam por duas.

A origem dos turistas divide-se em dois grupos principais:

  • Nacionais: Predomínio de visitantes de Moscou, São Petersburgo e das regiões adjacentes (áreas metropolitanas de Moscou e São Petersburgo) e da região de Arkhangelsk.
  • Internacionais: Destaque para a China, outros países asiáticos e a Noruega. No primeiro semestre de 2026, a região recebeu 37,6 mil estrangeiros.

Diversificação do produto turístico

A região tenta romper a dependência da sazonalidade (centrada na Aurora Boreal e esportes de inverno) para criar um produto anual. Novos polos de atração surgiram em eventos industriais e culturais, como os festivais "Imandra" (em Monchegorsk) e "Gastro Indiustry Fest" (em Nikel), que atraíram 20 mil pessoas cada.

Na gastronomia, a procura concentra-se em frutos do mar, como caranguejo doカムチャтка (Kamchatka), ouriços, vieiras, bacalhau e halibut, enquanto a carne de rena e o camarão do norte têm menor saída. No segmento de luxo, destacam-se as expedições ao Polo Norte no quebra-gelo "50 Let Pobedy" (a partir de 3,5 milhões de rublos) e viagens a Svalbard (a partir de 300 mil rublos).

Regulação e barreiras

Devido ao risco das locações e ao isolamento geográfico, a fiscalização sobre a qualificação dos profissionais foi endurecida. Atualmente, operam na região cerca de 300 guias certificados. Pela primeira vez, foi aplicada uma multa administrativa de 30 mil rublos a um profissional que atuava sem a devida certificação.

Para estrangeiros, persistem restrições severas de acesso. São proibidas visitas a infraestruturas críticas, como a Usina Nuclear de Kola e a Usina Eólica de Kola, além do distrito fronteiriço de Pechenga. Outro obstáculo é a falta de guias fluentes em idiomas estrangeiros, o que obriga grupos internacionais a trazerem seus próprios acompanhantes.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Petr Ermilin
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