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Alunos de Domodedovo aprendem engenharia aeroespacial na prática com drones e robótica

Rússia

Em Domodedovo, o complexo educacional "Orbita" implementou a "Classe Espacial", um programa focado em engenharia aeroespacial para 28 estudantes, incluindo seis meninas. O currículo prioriza a aplicação técnica: os alunos trabalham com a programação de drones e microcontroladores, além de robótica e aeromodelismo.

Человек с телескопом и умными часами смотрит на звезды из обсерватории
Photo: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Человек с телескопом и умными часами смотрит на звезды из обсерватории

O objetivo é transformar o interesse teórico em competências técnicas reais. Em três anos de operação, os alunos participaram de quase todas as competições organizadas pela Roscosmos. Segundo a professora Natalia Kutishcheva, a crescente procura por essa especialização levou a escola a planejar a abertura de novas turmas semelhantes.

A astronauta Elena Serova visitou os estudantes e ressaltou que a operação de foguetes e a vida em órbita exigem anos de preparação física e intelectual, com treinamentos rigorosos em câmaras barimétricas e centrífugas.

Perfil de Elena Serova:

  • Função: Engenheira de bordo da nave Soyuz TMA-14M;
  • Duração da missão: 167 dias;
  • Histórico: Quarta mulher russa a ir ao espaço.

A iniciativa em Domodedovo integra uma rede de centros de engenharia na região de Moscou. O governo regional busca criar uma cadeia de formação de quadros técnicos, levando tecnologia para cidades pequenas e vilas.

A estrutura de educação técnica da região conta atualmente com:

  • Mais de 500 centros "Pontos de Crescimento";
  • 5 "IT-cubes";
  • 5 tecnoparques infantis.

As disciplinas abrangem modelagem 3D, neurotecnologias, inteligência artificial e drones. Paralelamente, o governo regional moderniza a infraestrutura física das escolas, com a reforma anual de cerca de 60 instituições, incluindo ginásios e refeitórios.

Elena Mikhailovna Romanova, especialista em política social e demografia regional, analisa que a criação dessas classes especializadas reduz a distância entre o ensino médio e as demandas do setor industrial. Para a especialista, a medida ajuda a manter jovens talentos no ambiente de engenharia antes mesmo do ingresso na universidade.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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