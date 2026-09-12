Cão-guia e dona superam competidores de dez regiões em teste de autonomia

Elizaveta Pyshkova, de Saransk, e sua labradora Hilda venceram o XXII Concurso Nacional "Eu e meu dono juntos". A dupla, composta por uma pessoa com deficiência visual e sua cão-guia, superou competidores de dez regiões da Rússia, incluindo Moscou e o Território de Krasnoyarsk. O evento ocorreu em um complexo de reabilitação da Sociedade Russa de Cegos, na região de Moscou.

Photo: Agência Brasil by Антонио Круз/Abr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лабрадор

Para conquistar o primeiro lugar, Elizaveta e Hilda passaram por cinco etapas que testaram a sintonia do par e a autonomia da cão-guia no cotidiano:

Saúde: exame veterinário obrigatório.

exame veterinário obrigatório. Conhecimento: quiz sobre cuidados e criação de cães.

quiz sobre cuidados e criação de cães. Disciplina: comandos de adestramento e percurso de obstáculos simulando ambientes urbanos.

comandos de adestramento e percurso de obstáculos simulando ambientes urbanos. Socialização: apresentação criativa para mostrar a personalidade do animal (Hilda demonstrou saber bater palmas).

apresentação criativa para mostrar a personalidade do animal (Hilda demonstrou saber bater palmas). Engajamento: votação em redes sociais através de um vídeo, onde receberam apoio dos moradores da Mordóvia.

O treinamento da labradora foi conduzido pela instrutora e metodologista Anastasia Agafonova.

O caso de Elizaveta ilustra a rapidez com que um cão-guia pode transformar a rotina de quem não enxerga. Ela recebeu Hilda há apenas um ano, por meio do Programa Individual de Reabilitação e Habilitação (IPRA) — um mecanismo estatal que fornece a assistência necessária para a integração social do cidadão. Em doze meses, a dupla saiu do reconhecimento inicial para a vitória em um concurso profissional, onde o critério central é a capacidade do cão de conduzir o dono com segurança e alertar sobre perigos no caminho.

Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, explica que o acesso a cães-guia via programas de reabilitação como o IPRA impacta diretamente a mobilidade. Segundo a especialista, isso altera a condição do usuário, que deixa de depender passivamente de terceiros para se tornar um participante ativo no espaço urbano.

Fonte: Pravda.Ru