Degelo no Ártico revela 28 novas ilhas em território russo

O degelo do Ártico está redesenhando a geografia do Norte russo. Nos últimos 15 anos, surgiram 28 novas ilhas em territórios que antes estavam sob camadas de gelo. Esse fenômeno não é apenas uma curiosidade geológica, mas um fator que altera a extensão da zona econômica da Rússia e redefine o acesso aos recursos do platô continental.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Архипелаг Новая Земля

O caso mais recente ocorreu no início de 2025, no arquipélago de Novaya Zemlya. No Golfo de Borzov, a degradação de uma geleira isolou um fragmento de terra de aproximadamente 400 por 121 metros, transformando-o em uma ilha. O climatologista Maksim Orlov explica que esse processo é uma correção natural dos mapas causada pelo aquecimento, onde o recuo do gelo expõe relevos que ficam isolados por barreiras hídricas.

A detecção desses novos territórios tornou-se mais precisa graças ao monitoramento orbital. O que antes permanecia oculto sob calotas de neve agora é identificado por sistemas de satélite, permitindo a catalogação de fragmentos de terra que passariam despercebidos por décadas.

Entre as descobertas, destaca-se uma massa de terra na Terra de Francisco José com 200 quilômetros quadrados — área quase três vezes maior que a ilha de Manhattan. A escala desse surgimento força a revisão de modelos climáticos sobre a velocidade do derretimento do permafrost. Para o biólogo ecologista Arkadiy Kuznetsov, cada nova ilha representa um laboratório vivo, permitindo observar a colonização primária de ecossistemas em solos virgens sob condições extremas.

A dinâmica geográfica impacta diretamente a geopolítica. De acordo com o direito internacional, a existência de ilhas permite que um Estado reivindique águas adjacentes, expandindo a Zona Econômica Exclusiva (ZEE). No contexto russo, isso é estratégico para o controle da Rota Marítima do Norte.

Impactos da expansão territorial no Ártico:

Quantidade: 28 novas ilhas em 15 anos.

28 novas ilhas em 15 anos. Maior volume: Objeto de 200 km² na Terra de Francisco José.

Objeto de 200 km² na Terra de Francisco José. Potencial: Acesso legal a jazidas de petróleo e gás e novas áreas de pesca.

Acesso legal a jazidas de petróleo e gás e novas áreas de pesca. Causa: Recuo de geleiras por aquecimento global.

O geólogo Aleksey Trofimov aponta que a presença dessas ilhas facilita a ancoragem de infraestrutura logística para a exploração do platô continental. Além disso, o recuo do gelo altera a biosfera, deslocando espécies de peixes comerciais para novas áreas, o que abre oportunidades para a frota pesqueira.

Contudo, a ocupação dessas áreas exige cautela. A fragilidade ambiental do Norte demanda tecnologias de construção sustentáveis e materiais compostos para evitar a contaminação do solo, tornando a exploração um equilíbrio entre o ganho econômico e a preservação ecológica.

A rapidez do processo deve-se ao chamado "amplificação ártica", onde a região aquece mais depressa que a média global. Enquanto formações rochosas sólidas tendem a permanecer, ilhas menores compostas por gelo e sedimentos congelados podem desaparecer rapidamente sob a ação de tempestades e do aumento da temperatura da água.