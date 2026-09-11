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Extremo Oriente russo combina pagamentos e serviços para elevar natalidade

Rússia

As regiões do Extremo Oriente russo estão mudando a estratégia para combater a baixa natalidade, substituindo a dependência de auxílios básicos por um sistema que combina pagamentos diretos e serviços de suporte. O objetivo é elevar o coeficiente de fecundidade para acima de 1,6. Atualmente, o crescimento mais expressivo ocorre na Чукотка (Chukotka), no Território de Kamchatka, na República da Iacútia e na região de Sacalina.

материнский капитал
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материнский капитал

Os dados de Iacútia e Sacalina confirmam a tendência de aumento nas famílias numerosas. Na Iacútia, o número de famílias com três ou mais filhos subiu de 29,4 mil em 2020 para 37,1 mil em 2026. Já em Sacalina e nas Ilhas Curilas, esse volume dobrou em dez anos, atingindo quase 9 mil famílias.

Em Sacalina, o suporte financeiro une recursos federais e regionais. Além de um pacote de 50 medidas gerais, a província aplica pagamentos específicos:

  • Primeiro filho: 150.000 rublos (beneficiou mais de 260 famílias este ano).
  • Segundo filho: 250.000 rublos (beneficiou mais de 520 famílias este ano).

Para resolver a questão habitacional, a região implementou a compensação parcial de custos. O governo regional reembolsa até 50% do valor de um apartamento ou dos gastos de construção, com um teto de 2 milhões de rublos. O benefício exige tempo mínimo de residência na região e segue normas de metragem por pessoa. Este ano, quase 290 famílias receberam subsídios para a quitação de hipotecas.

A parte de serviços é coordenada pelos programas "Maternidade Feliz" e pelo "Cartão Único do Habitante de Sacalina". O sistema garante acesso gratuito a atividades físicas, como yoga e hidroginástica, cursos de amamentação e centros culturais. Além disso, foi criada a função de "guias da felicidade" — assistentes sociais que assumem a burocracia de agendar consultas médicas e reunir documentos para gestantes.

Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, analisa que, em territórios remotos, a mudança do foco — de simples abonos para um acompanhamento integral que envolve moradia e conforto cotidiano — tornou-se a principal ferramenta para fixar a população e estimular a natalidade.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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