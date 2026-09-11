Desmatamento empurra lobos e ursos para dentro de vilarejo na Carelia

Moradores do vilarejo de Matrosy, no distrito de Pryazhinsky, enfrentam a entrada frequente de lobos em áreas residenciais. Os predadores têm caçado cães domésticos, o que gera insegurança para as famílias e riscos ao patrimônio local.

Photo: Pravda.Ru by Степан Кузьменко Бурые медведи

A situação afeta diretamente quem vive nas casas próximas à mata. Tamara Spesivtseva, que perdeu seu cão para um ataque, relata a sensação de desamparo diante da demora em medidas concretas de proteção. Além dos lobos, relatos em redes sociais indicam que ursos tornaram-se presenças comuns nos arredores do vilarejo e na estrada para Kindasovo.

Para os residentes, o motivo do problema é a derrubada em larga escala da floresta ao redor da comunidade. A destruição do bosque de pinheiros eliminou o habitat natural e as fontes de alimento dos predadores, empurrando os animais para dentro do vilarejo em busca de presas. A desmatação também impactou a qualidade de vida local, resultando em excesso de poeira e lama onde antes havia mata.

O Ministério de Recursos Naturais e Silvicultura informou que inspetores de caça atuam na região e que quatro lobos foram abatidos. No entanto, os moradores consideram a ação insuficiente e pontual. Eles defendem que a solução não está apenas no abate, mas na preservação das florestas para evitar que os animais migrem para as zonas urbanas.

Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, explica que conflitos entre humanos e animais silvestres costumam surgir após mudanças bruscas na paisagem e na infraestrutura. Essas alterações modificam as rotas de migração dos animais, tornando-os mais agressivos e propensos a se aproximar de assentamentos humanos.

Fonte: Pravda.Ru