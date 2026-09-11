Em 53 escolas da região de Orel, na Rússia, as turmas do décimo ano não foram formadas este ano por falta de alunos. Apenas 33% dos estudantes que concluíram o nono ano optaram por seguir no ensino médio regular.
Ao todo, 2.938 alunos foram matriculados no décimo ano, o que representa uma queda de 60 estudantes em comparação ao ano anterior. Embora o currículo do ensino médio esteja formalmente disponível em 223 escolas da região, quase um quarto dessas instituições não conseguiu reunir grupos mínimos para abrir as turmas.
O movimento reflete a preferência dos adolescentes por colégios técnicos e profissionais. A escolha ocorre para evitar o Exame de Estado Unificado (EGE) — a prova nacional rigorosa para ingresso na universidade — e para acelerar a entrada no mercado de trabalho. Para ingressar nessas instituições técnicas, bastam a média das notas do certificado escolar e as pontuações mínimas do exame do nono ano (OGE), somadas ao aumento de vagas gratuitas oferecidas pelo governo nos colégios técnicos.
Fonte: Pravda.Ru
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