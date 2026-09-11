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Escolas da cidade russa não formam turmas do 10º ano por falta de alunos

Rússia

Em 53 escolas da região de Orel, na Rússia, as turmas do décimo ano não foram formadas este ano por falta de alunos. Apenas 33% dos estudantes que concluíram o nono ano optaram por seguir no ensino médio regular.

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Photo: СОШ№1 Анадыря is licensed under public domain
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Ao todo, 2.938 alunos foram matriculados no décimo ano, o que representa uma queda de 60 estudantes em comparação ao ano anterior. Embora o currículo do ensino médio esteja formalmente disponível em 223 escolas da região, quase um quarto dessas instituições não conseguiu reunir grupos mínimos para abrir as turmas.

O movimento reflete a preferência dos adolescentes por colégios técnicos e profissionais. A escolha ocorre para evitar o Exame de Estado Unificado (EGE) — a prova nacional rigorosa para ingresso na universidade — e para acelerar a entrada no mercado de trabalho. Para ingressar nessas instituições técnicas, bastam a média das notas do certificado escolar e as pontuações mínimas do exame do nono ano (OGE), somadas ao aumento de vagas gratuitas oferecidas pelo governo nos colégios técnicos.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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