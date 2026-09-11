Nova filial em Tula produzirá até 700 próteses biônicas por ano

Moradores de Tula e de regiões vizinhas agora têm acesso a próteses biônicas com controle por microprocessador sem precisar se deslocar para os grandes centros federais. A filial do Centro Federal de Traumatologia e Ortopedia foi inaugurada na cidade e tem capacidade para produzir até 700 dessas próteses por ano.

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A iniciativa, que contou com um investimento de 400 milhões de rublos da Rostec e do fundo "Defensores da Pátria", amplia o atendimento para pacientes de quatro estados: Tula, Ryazan, Orel e Kaluga. O objetivo é descentralizar a alta tecnologia médica, aproximando o tratamento do local onde as pessoas vivem.

Na prática, o centro oferece próteses personalizadas que permitem a quem sofreu amputações retomar atividades físicas intensas, como natação, corrida, esqui e hóquei adaptado (sledge hockey). O suporte ao paciente não termina na entrega do equipamento; a estrutura inclui salas de treino de marcha, consultórios de mecanoterapia, fisioterapia e equipamentos específicos para esportes adaptados.

Atualmente, este é um dos nove centros desse tipo operando na Rússia. Para Elena Mikhailovna Romanova, especialista em política social e demografia regional, a expansão dessa infraestrutura para as províncias reduz o tempo de espera e a distância até o especialista, o que acelera a reintegração do paciente ao mercado de trabalho.

Fonte: Pravda.Ru