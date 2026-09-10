Revolução nos transportes de Moscou: expansão da malha ferroviária forçará uma mudança logística radical

A infraestrutura de transporte da região metropolitana de Moscou está mudando de fase: após a implementação dos diâmetros (linhas transversais), o foco passa a ser a expansão das linhas de metrô para dentro dos bairros residenciais da região. A partir de 2030, a construção de 12 novas estações deve alterar a logística de 600 mil pessoas. A previsão é que, até 2035, um em cada três habitantes da região tenha acesso direto ao metrô.

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A expansão visa reduzir a sobrecarga no transporte suburbano em áreas críticas. O plano distribui as novas estações da seguinte forma:

Região/Distrito Linha Novas Estações Krasnogorsk Rublyovo-Arkhangelskaya Krasnogorsk, Izumrudnye холмы Khimki Tagansko-Krasnopresnenskaya Kurkino, Khimki Mytishchi Kaluzhsko-Rizhskaya Mytishchi Balashikha Arbatsko-Pokrovskaya Vostochny, Balashikha Distrito Leninsky Lyublinsko-Dmitrovskaya / Biryulyovskaya Razvilka, Volodarskoye Shosse, Klubnichnye Polya, Lopatino, Drozhzhino Distrito Odintsovsky Filevskaya 5 estações (direção ao centro, via Skolkovo)

A data de entrega das estações está fixada para depois de 2030 porque a região entrará em um período de preparação técnica até 2028. Esta etapa consiste em adequações estruturais invisíveis ao público, mas essenciais para a escavação dos túneis, como o remanejamento de redes de engenharia, a definição exata dos traçados e o ajuste do planejamento urbano.

Olga Nikolaevna Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, pontua que o deslocamento de redes de utilidades em cidades com alta densidade demográfica é uma das fases mais complexas, pois exige sincronia rigorosa com os serviços municipais de saneamento e energia.

Atualmente, a presença do metrô na região é limitada a dois pontos principais — Myakinino e Kotelniki —, que atendem cerca de 900 mil pessoas. A expansão altera a lógica do sistema: o objetivo deixa de ser apenas criar hubs de transferência na fronteira com a capital para oferecer trajetos diretos.

Na prática, a mudança deve resultar em:

Redução do tempo de deslocamento para o centro de Moscou entre 30 e 60 minutos.

Menor pressão sobre o transporte terrestre e nos terminais dos Diâmetros (MCD).

Maior integração de bairros afastados com a malha central da cidade.

Fonte: Pravda.Ru