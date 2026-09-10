Economia criativa e clusters urbanos para reter jovens no Extremo Oriente

O governo russo aprovou a estratégia de desenvolvimento do Extremo Oriente até 2030, com projeções estendidas até 2036. O objetivo central é transformar a região, historicamente dependente da extração de matérias-primas, em um centro de produção tecnológica e serviços voltados aos mercados da Ásia-Pacífico. A lógica muda: o foco deixa de ser a concessão de incentivos isolados para a criação de cadeias produtivas completas que processem a riqueza local dentro do próprio território.

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Industrialização: da extração ao processamento

A mudança na estrutura do Produto Regional Bruto (PRB) é o principal indicador deste plano. Até 2036, a meta é que a indústria de transformação represente 10% da economia do Extremo Oriente, enquanto os setores de alta tecnologia devem atingir 17,1%.

Para viabilizar esses números, será implementado um regime unificado de preferências. Os benefícios fiscais e operacionais não serão generalizados, mas direcionados a projetos específicos: construção naval, aviação, aeroespacial, robótica e biotecnologia. Empresas que montarem cadeias de valor extensas na região terão prioridade no acesso a esses incentivos.

Combate ao êxodo juvenil e economia criativa

Para conter a saída de jovens, a estratégia aposta na melhoria do ambiente urbano e na criação de novas carreiras. Pela primeira vez, planos de desenvolvimento regional desta magnitude incluem a economia criativa, abrangendo design, arquitetura, moda e a indústria de jogos eletrônicos (gamedev).

As metas para o setor criativo incluem:

Construção de clusters com áreas superiores a 100 mil m².

Requalificação profissional em universidades e colégios locais.

Aumento da força de trabalho no setor, saltando de 9% para 15% até 2036.

Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, observa que o investimento em infraestrutura urbana e setores criativos busca criar canais de ascensão profissional. Segundo a especialista, esse ambiente é mais capaz de reter talentos jovens do que a simples oferta de subsídios financeiros diretos.

Logística e turismo infraestrutural

O turismo deixa de ser tratado apenas como a exposição de pontos turísticos para se tornar um projeto de infraestrutura. O foco recai sobre a acessibilidade: modernização de aeroportos, estradas, postos de controle fronteiriços e portos para navios de cruzeiro. A parte digital prevê a implementação de navegação multilíngue e uma plataforma unificada de promoção.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, ressalta que o fluxo turístico depende diretamente da capacidade de processamento das fronteiras e da estabilidade dos voos subsidiados. Sem esses pilares, o crescimento do turismo corre o risco de ficar restrito a bolsões locais.

Metas de desenvolvimento do Extremo Oriente até 2036

Indicador Meta Instrumento Indústria de transformação 10% Regime unificado de preferências Setores de alta tecnologia 17,1% Cooperação tecnológica (Espaço, Aviação, TI) Empregos na economia criativa 15% (atual: 9%) Clusters (>100 mil m²) e reforma educacional

O Ministério do Desenvolvimento do Extremo Oriente deve apresentar ao governo o plano detalhado de medidas para a execução da estratégia até março de 2027.

Fonte: Pravda.Ru