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Rússia

A fábrica de aviação de Irkutsk (IAZ) iniciou a produção em série do MC-21, aeronave de médio curso. No momento, 18 aviões estão em diferentes estágios de montagem nos galpões, sendo que quatro deles já estão em fase final de preparação para voo. A meta da empresa é elevar a cadência produtiva para 36 aeronaves por ano.

Полеты МС-21 на МАКС2021
Photo: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полеты МС-21 на МАКС2021

Ciclo de montagem e integração

A construção do avião segue uma sequência técnica rígida. Primeiro, no setor de montagem de agregados, painéis são moldados para formar as seções da fuselagem, que depois são unidas para criar a estrutura principal do avião. Com o corpo conectado, instalam-se o trem de pouso e as asas de material composto.

A etapa final ocorre no setor de montagem definitiva. É neste ponto que são instalados os motores russos PD-14, a eletrônica de bordo e os sistemas de controle de voo.

Cadeia de suprimentos e componentes

A produção utiliza componentes de fornecedores nacionais para substituir tecnologias estrangeiras. A logística de entrega divide-se da seguinte forma:

  • Asas: produzidas em Ulyanovsk;
  • Seções do compartimento sob a cauda: produzidas em Nizhny Novgorod;
  • Vidros e janelas: produzidos em Obninsk;
  • Elementos internos da cabine: produzidos em Kazan.

Testes e entrega

Após a montagem, cada aeronave segue para a unidade de testes de voo. O processo começa com verificações terrestres dos motores e da radionavegação. Em seguida, a tripulação da fábrica realiza o voo de teste para confirmar a operacionalidade do sistema. O ciclo termina com a pintura na identidade visual do cliente e a inspeção final por auditoria independente.

As primeiras 18 unidades produzidas são destinadas à companhia aérea Aeroflot, com entrega prevista até 2028. O plano da empresa é expandir sua frota de MC-21 para 200 aviões.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, destaca que a fábrica de aviação funciona como o núcleo econômico de Irkutsk. A operação da planta sustenta o desenvolvimento do distrito "Segundo Irkutsk", onde se concentram a escola técnica especializada, complexos esportivos e serviços sociais estruturados para atender a demanda da indústria aeronáutica.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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