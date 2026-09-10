A fábrica de aviação de Irkutsk (IAZ) iniciou a produção em série do MC-21, aeronave de médio curso. No momento, 18 aviões estão em diferentes estágios de montagem nos galpões, sendo que quatro deles já estão em fase final de preparação para voo. A meta da empresa é elevar a cadência produtiva para 36 aeronaves por ano.
A construção do avião segue uma sequência técnica rígida. Primeiro, no setor de montagem de agregados, painéis são moldados para formar as seções da fuselagem, que depois são unidas para criar a estrutura principal do avião. Com o corpo conectado, instalam-se o trem de pouso e as asas de material composto.
A etapa final ocorre no setor de montagem definitiva. É neste ponto que são instalados os motores russos PD-14, a eletrônica de bordo e os sistemas de controle de voo.
A produção utiliza componentes de fornecedores nacionais para substituir tecnologias estrangeiras. A logística de entrega divide-se da seguinte forma:
Após a montagem, cada aeronave segue para a unidade de testes de voo. O processo começa com verificações terrestres dos motores e da radionavegação. Em seguida, a tripulação da fábrica realiza o voo de teste para confirmar a operacionalidade do sistema. O ciclo termina com a pintura na identidade visual do cliente e a inspeção final por auditoria independente.
As primeiras 18 unidades produzidas são destinadas à companhia aérea Aeroflot, com entrega prevista até 2028. O plano da empresa é expandir sua frota de MC-21 para 200 aviões.
Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, destaca que a fábrica de aviação funciona como o núcleo econômico de Irkutsk. A operação da planta sustenta o desenvolvimento do distrito "Segundo Irkutsk", onde se concentram a escola técnica especializada, complexos esportivos e serviços sociais estruturados para atender a demanda da indústria aeronáutica.
Fonte: Pravda.Ru
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