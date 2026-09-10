O volume de ciclos de fertilização in vitro (FIV) financiados pelo sistema de saúde público na Rússia apresenta crescimento. Entre 2024 e 2026, a quantidade de procedimentos disponíveis via seguro obrigatório de saúde aumentou 18,8%. Somente nos primeiros sete meses de 2026, foram realizados quase 70 mil ciclos.

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Os dados indicam que, em 2024, foram efetuados 109,4 mil ciclos. No período de janeiro a julho de 2026, o número chegou a 69,8 mil procedimentos, com uma meta de expansão de 15,1% para o fechamento do ano de 2026 em comparação ao exercício anterior.

A ampliação das cotas permite que um número maior de pacientes realize o tratamento sem custos pessoais, utilizando o programa básico de garantias estatais e os programas territoriais de seguro. Segundo Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, a facilitação do acesso a tecnologias reprodutivas assistidas impacta os indicadores demográficos locais ao reduzir o tempo de espera nas filas.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.