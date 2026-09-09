Médicos realizaram uma cirurgia de emergência em uma criança de quatro anos com peritonite na aldeia de Kidero, no distrito de Tsumtinsky, no Daguestão. O procedimento ocorreu a mais de 2.500 metros de altitude, o que, segundo dados preliminares, torna esta a intervenção cirúrgica em maior altitude na história da medicina russa.
Para a família e o paciente, a mudança prática foi a eliminação do tempo de transporte. Anteriormente, casos de peritonite em Kidero exigiam a evacuação imediata para hospitais em áreas baixas. Em quadros inflamatórios agudos como este, cada minuto de viagem aumenta drasticamente o risco de morte.
A operação foi possível porque o hospital local, uma unidade de atendimento básico, passou por uma renovação técnica. Com a chegada de novos equipamentos, a unidade deixou de ser apenas um ponto de triagem para se tornar capaz de realizar cirurgias complexas no local.
De acordo com o Ministério da Saúde do Daguestão, o hospital realizou oito cirurgias na última semana. Antes da atualização, a unidade não possuía a estrutura necessária para intervenções desse nível.
A criança permanece sob observação médica e apresenta quadro estável. O caso demonstra a aplicação de um novo modelo logístico na região: levar a tecnologia para as áreas remotas em vez de transportar pacientes graves para os centros urbanos.
Vladimir Orlov, cientista político e analista de gestão local, observa que a ampliação da capacidade dos hospitais rurais em áreas de difícil acesso vai além da saúde. Para ele, a presença de infraestrutura crítica é um fator determinante para que a população permaneça vivendo nas montanhas, pois impacta diretamente a segurança básica da vida no interior.
Fonte: Pravda.Ru
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