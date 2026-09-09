Cirurgia em criança no Daguestão marca recorde de altitude na medicina russa

Médicos realizaram uma cirurgia de emergência em uma criança de quatro anos com peritonite na aldeia de Kidero, no distrito de Tsumtinsky, no Daguestão. O procedimento ocorreu a mais de 2.500 metros de altitude, o que, segundo dados preliminares, torna esta a intervenção cirúrgica em maior altitude na história da medicina russa.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Операционная

Para a família e o paciente, a mudança prática foi a eliminação do tempo de transporte. Anteriormente, casos de peritonite em Kidero exigiam a evacuação imediata para hospitais em áreas baixas. Em quadros inflamatórios agudos como este, cada minuto de viagem aumenta drasticamente o risco de morte.

A operação foi possível porque o hospital local, uma unidade de atendimento básico, passou por uma renovação técnica. Com a chegada de novos equipamentos, a unidade deixou de ser apenas um ponto de triagem para se tornar capaz de realizar cirurgias complexas no local.

De acordo com o Ministério da Saúde do Daguestão, o hospital realizou oito cirurgias na última semana. Antes da atualização, a unidade não possuía a estrutura necessária para intervenções desse nível.

A criança permanece sob observação médica e apresenta quadro estável. O caso demonstra a aplicação de um novo modelo logístico na região: levar a tecnologia para as áreas remotas em vez de transportar pacientes graves para os centros urbanos.

Vladimir Orlov, cientista político e analista de gestão local, observa que a ampliação da capacidade dos hospitais rurais em áreas de difícil acesso vai além da saúde. Para ele, a presença de infraestrutura crítica é um fator determinante para que a população permaneça vivendo nas montanhas, pois impacta diretamente a segurança básica da vida no interior.

Fonte: Pravda.Ru