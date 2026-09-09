Eficiência energética nas minas de ouro: unidade de britagem marca avanço tecnológico decisivo

O complexo de britagem da quinta fábrica de extração de ouro (ZIF-5) do Complexo Mineiro e Metalúrgico Olimpiadinskiy entrou em operação no distrito de Severo-Yeniseysky. A unidade processa até 2.900 toneladas de minério por hora e transporta a matéria-prima para um armazém de 72.000 metros cúbicos através de uma correia transportadora com mais de 1,5 km de extensão. A maior parte dos equipamentos utilizados é de fabricação russa.

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Logística e Processamento

A implementação da tecnologia de fluxo cíclico — que integra o uso de caminhões basculantes e correias transportadoras — reduz a distância que o minério percorre por transporte rodoviário. Na prática, essa mudança diminui o consumo de combustível e os custos de manutenção da frota de veículos.

Atualmente, a prontidão da ZIF-5 para operação total supera 95%. A previsão para a entrada completa em serviço da fábrica varia entre o final de 2024 e o final de 2026.

Capacidade Produtiva

A nova unidade terá capacidade para processar 8,3 milhões de toneladas de minério por ano. Com a adição desse volume, a capacidade total de processamento primário do depósito Blagodatnoye subirá para 17 milhões de toneladas anuais.

Olga Nikolaevna Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, pontua que a substituição parcial do transporte rodoviário por correias transportadoras diminui o desgaste das estradas locais e reduz a emissão de poluentes na atmosfera na zona de operação do complexo.

Fonte: Pravda.Ru