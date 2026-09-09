Protestos de moradores em Ekaterimburgo reduzem volume de construção de prédios altos

Moradores do bairro Uktus, em Ekaterimburgo, conseguiram impedir a transformação de todo o seu quarteirão em uma zona de prédios altos. Após protestos em massa, a prefeitura alterou as regras de uso e ocupação do solo, limitando a construção nas ruas Mramorskaya, Pavlodarskaya, Turistov e Samolyotnaya.

Photo: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дом Севастьянов

Em julho, a administração municipal propôs classificar a área como zona "Ж-5", o que permitiria a construção de mais de 51.300 m² de moradias. Os residentes reagiram enviando alertas sobre a precariedade da infraestrutura local: redes de calefação obsoletas, escolas e postos de saúde superlotados e congestionamentos constantes nas vias.

O resultado final, decidido pelo prefeito interino Rustam Galyamov, alterou a escala do projeto. O volume de construção permitida caiu quase 40%, passando de 51.300 m² para menos de 32.000 m². Além disso, a área de abrangência foi reduzida: enquanto o plano original previa a transformação de todo o quarteirão, a nova regra protege as zonas de casas particulares, permitindo prédios apenas em um pequeno trecho de terra já adquirido por uma incorporadora.

A obra no local está a cargo da empresa "Azbuka" (do grupo Azbuka Development), que já desenvolve o condomínio "Azbuka na Titova".

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, observa que ajustes nas regras de zoneamento após consultas públicas mostram que as comunidades locais estão ganhando força nas decisões urbanas, especialmente para evitar que a densidade populacional supere a capacidade de atendimento dos serviços públicos.

Fonte: Pravda.Ru