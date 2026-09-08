Saúde de Sakhalin busca doadores de plasma para produzir imunoglobulina anti-Rh

Na região de Sakhalin, as autoridades de saúde buscam doadores de plasma anti-Rh. A iniciativa, coordenada pela Agência Federal de Gestão Biomédica (FMBA) da Rússia, visa garantir o estoque de um componente essencial para evitar a morte de fetos em casos de incompatibilidade sanguínea entre mãe e filho.

Photo: Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain донор, переливание крови

O problema ocorre quando a mãe possui fator Rh negativo (caso de cerca de 15% das mulheres) e o pai é Rh positivo. Nessa situação, o organismo da mulher pode identificar o sangue do bebê como um corpo estranho e produzir anticorpos para atacar as hemácias do feto.

O risco aumenta em gestações subsequentes. Se, no primeiro parto, o sangue do bebê entrou na corrente sanguínea da mãe, o sistema imunológico dela "memoriza" a proteína. Em uma nova gravidez, os anticorpos atacam o feto precocemente, o que pode causar anemia, edema, danos cerebrais ou a morte fetal.

Para evitar essas complicações, utiliza-se a imunoglobulina anti-Rh. O medicamento é administrado na 28ª semana de gestação e novamente em até 72 horas após o parto, bloqueando os anticorpos antes que eles atinjam a criança.

Como a imunoglobulina não pode ser sintetizada em laboratório, ela é extraída exclusivamente do plasma de pessoas que já desenvolveram anticorpos específicos contra o fator Rh.

Podem se candidatar à doação dois grupos de pessoas:

Mulheres que já passaram por um conflito de Rh, desde que tenha passado um ano após a gestação e não estejam amamentando.

Pessoas com fator Rh negativo que passaram por imunização (recebimento de pequenas doses de hemácias Rh positivas sob supervisão médica). Isso inclui homens, além de mulheres na pós-menopausa ou esterilizadas.

Para quem reside em Sakhalin e deseja doar, o procedimento segue as normas da Lei Federal nº 125-FZ sobre doação de sangue. O interessado deve enviar um e-mail para Info@yadonor.ru com o assunto "Quero ser doador de plasma anti-Rh", informando a cidade onde reside. Após isso, é necessário passar por um exame médico gratuito em um centro de hemoterapia e agendar o procedimento via portal estatal Gosuslugi.

Pavel Ershov, especialista em organização e saúde pública, destaca que a medicina depende totalmente da doação humana neste caso. A ausência de um análogo sintético torna o plasma a única ferramenta capaz de prevenir patologias graves no feto durante a incompatibilidade sanguínea.

Fonte: Pravda.Ru