Na região de Sakhalin, as autoridades de saúde buscam doadores de plasma anti-Rh. A iniciativa, coordenada pela Agência Federal de Gestão Biomédica (FMBA) da Rússia, visa garantir o estoque de um componente essencial para evitar a morte de fetos em casos de incompatibilidade sanguínea entre mãe e filho.
O problema ocorre quando a mãe possui fator Rh negativo (caso de cerca de 15% das mulheres) e o pai é Rh positivo. Nessa situação, o organismo da mulher pode identificar o sangue do bebê como um corpo estranho e produzir anticorpos para atacar as hemácias do feto.
O risco aumenta em gestações subsequentes. Se, no primeiro parto, o sangue do bebê entrou na corrente sanguínea da mãe, o sistema imunológico dela "memoriza" a proteína. Em uma nova gravidez, os anticorpos atacam o feto precocemente, o que pode causar anemia, edema, danos cerebrais ou a morte fetal.
Para evitar essas complicações, utiliza-se a imunoglobulina anti-Rh. O medicamento é administrado na 28ª semana de gestação e novamente em até 72 horas após o parto, bloqueando os anticorpos antes que eles atinjam a criança.
Como a imunoglobulina não pode ser sintetizada em laboratório, ela é extraída exclusivamente do plasma de pessoas que já desenvolveram anticorpos específicos contra o fator Rh.
Podem se candidatar à doação dois grupos de pessoas:
Para quem reside em Sakhalin e deseja doar, o procedimento segue as normas da Lei Federal nº 125-FZ sobre doação de sangue. O interessado deve enviar um e-mail para Info@yadonor.ru com o assunto "Quero ser doador de plasma anti-Rh", informando a cidade onde reside. Após isso, é necessário passar por um exame médico gratuito em um centro de hemoterapia e agendar o procedimento via portal estatal Gosuslugi.
Pavel Ershov, especialista em organização e saúde pública, destaca que a medicina depende totalmente da doação humana neste caso. A ausência de um análogo sintético torna o plasma a única ferramenta capaz de prevenir patologias graves no feto durante a incompatibilidade sanguínea.
Fonte: Pravda.Ru
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