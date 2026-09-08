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Proibição de exportação de jade bruto impulsiona redes criminosas e clãs na Buryatia

Rússia

A República da Buryatia concentra 97% de todas as reservas de jade conhecidas na Rússia, totalizando cerca de 26 mil toneladas. Essa densidade mineral, somada à proibição estatal de exportar a pedra bruta, criou um cenário favorável ao mercado clandestino com destino à China.

Сотрудник ФСБ
Photo: commons.wikimedia.org by Андрей Стенин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сотрудник ФСБ

Engrenagens do tráfico

O escoamento ilegal do minério opera em diferentes escalas, desde o transporte individual até remessas industriais. Em maio de 2026, na fronteira com a Mongólia, as autoridades detiveram uma mulher que carregava jade escondido no corpo; ela teria sido paga em 5 mil rublos pelo serviço.

Operações de maior volume também são frequentes. Em fevereiro de 2026, a justiça da Buryatia condenou dois residentes a quatro anos de regime condicional. O grupo tentava enviar 15 toneladas de jade para a China, carga avaliada em 92 milhões de rublos. As 248 peças foram extraídas no distrito de Tunka e armazenadas em um hangar em Irkutsk antes da tentativa de transposição da fronteira.

A infraestrutura do crime

A extração de jade deixou de ser uma atividade rudimentar para se tornar parte de organizações criminosas. O sistema dos mineradores ilegais envolve a criação de depósitos ocultos e a vigilância armada de áreas de extração.

Em julho de 2023, no distrito de Okinsky, um confronto armado entre forças de segurança e extratores resultou na detenção de 40 pessoas. Os suspeitos utilizavam quadriciclos, cavalos e armamento de caça e trauma para proteger a operação.

O controle sobre os jazimentos na Buryatia e em áreas fronteiriças é mantido por clãs locais há décadas. Essa estrutura familiar e regional dificulta a interrupção dos canais de escoamento, mesmo com a proibição legal de comercializar a matéria-prima bruta.

O mercado e a proibição

A Rússia proibiu a exportação de jade bruto após um período de saída descontrolada do minério nos anos 1990. No entanto, a medida não eliminou a demanda externa. O resultado foi a migração do comércio para a "zona cinza", onde o alto valor da pedra no mercado chinês sustenta a viabilidade de redes criminosas.

Atualmente, a luta contra o contrabando enfrenta a resistência de uma infraestrutura clandestina consolidada, que opera paralelamente ao controle estatal em uma região onde o recurso é abundante, mas a saída legal é restrita apenas a produtos já lapidados.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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