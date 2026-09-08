Doação de imóveis em vida substitui testamentos entre idosos na Rússia

Idosos na Rússia estão trocando o testamento por contratos de doação para transferir a propriedade de casas e apartamentos para parentes ainda em vida. Enquanto o testamento só produz efeitos após a morte, a doação transfere a titularidade do imóvel imediatamente.

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Essa mudança de comportamento reflete a tentativa de proteger o patrimônio contra fraudes ou de evitar a fiscalização tributária. Muitos aposentados que alugam seus imóveis e recebem pagamentos via cartão bancário transferem a propriedade para filhos ou netos. O objetivo é tentar dificultar a comprovação de renda perante a Receita Federal, embora as autoridades fiscais monitorem o fluxo financeiro nas contas de quem efetivamente recebe o dinheiro, independentemente de quem é o dono legal do imóvel.

Outro motivo é a prevenção de brigas familiares. A partilha feita em vida elimina a possibilidade de contestação judicial de um testamento no futuro.

No entanto, a doação é um caminho sem volta. Ao assinar o documento, o idoso perde todos os instrumentos jurídicos de controle sobre a moradia, passando a depender inteiramente da boa vontade dos parentes.

Elena Mikhailovna Romanova, especialista em política social e demografia regional, alerta que a alteração do status jurídico do imóvel pode resultar na perda do controle real sobre ele. Em caso de conflitos familiares, os novos proprietários têm o poder legal de vender o imóvel ou expulsar o antigo dono da residência.

Como alternativa para garantir a segurança do idoso, existe o contrato de manutenção vitalícia com dependência (renda). Nesse modelo, a propriedade também é transferida, mas a lei assegura ao idoso o direito de residir no imóvel até o fim da vida e obriga o novo proprietário a fornecer suporte financeiro e material.

Fonte: Pravda.Ru