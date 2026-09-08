Incêndios florestais na República da Iacútia estão migrando para as regiões árticas, áreas anteriormente consideradas menos vulneráveis devido ao clima rigoroso. Até 25 de agosto, foram registrados 512 focos de incêndio que consumiram 1,637 milhão de hectares. O salto é drástico: no mesmo período do ano passado, ocorreram 351 incêndios em uma área de 144 mil hectares, o que representa um aumento de mais de 11 vezes na superfície queimada.
A destruição concentra-se em três distritos, que somam 84% da área total atingida:
A causa predominante foram as tempestades secas, responsáveis por 434 incêndios (85% do total). Outros fatores incluem a negligência humana (50 casos), a propagação de fogo de terras vizinhas (23) e falhas em infraestruturas lineares (5).
A mudança no padrão de incêndios reflete a transformação do regime climático na região. O deslocamento para o norte é impulsionado por três fatores principais:
Segundo Alexei Tikhonov, candidato em Ciências Agrícolas, a combinação de temperaturas médias elevadas e secas prolongadas transforma a camada orgânica do solo em material combustível. Enquanto incêndios causados por humanos podem ser evitados com proibições, as tempestades secas representam um fator natural fora de controle.
Para enfrentar a situação, a região utiliza um sistema de vigilância combinado:
A eficiência na resposta inicial melhorou: 95% dos focos foram atendidos nas primeiras 24 horas, contra 70% no ano anterior. O combate ao fogo mobilizou 7.353 pessoas, das quais 6.736 pertencem a brigadas especializadas em incêndios florestais.
Apesar da agilidade no atendimento, a distância geográfica das zonas árticas ainda prejudica a logística. Para reduzir o tempo de deslocamento até os focos, está prevista a criação de uma nova unidade de aviação no distrito de Abyysky até 2027.
Fonte: Pravda.Ru
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