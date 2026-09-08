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Incêndios florestais avançam para o Ártico russo em ritmo alarmante

Rússia

Incêndios florestais na República da Iacútia estão migrando para as regiões árticas, áreas anteriormente consideradas menos vulneráveis devido ao clima rigoroso. Até 25 de agosto, foram registrados 512 focos de incêndio que consumiram 1,637 milhão de hectares. O salto é drástico: no mesmo período do ano passado, ocorreram 351 incêndios em uma área de 144 mil hectares, o que representa um aumento de mais de 11 vezes na superfície queimada.

Пожар в лесу
Photo: commons.wikimedia.org by Tatiana Bulyonkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пожар в лесу

A destruição concentra-se em três distritos, que somam 84% da área total atingida:

  • Mirninsky: aproximadamente 639 mil hectares;
  • Oleneksky: aproximadamente 605 mil hectares (85 focos);
  • Srednekolymsky: 137 mil hectares (6 focos).

A causa predominante foram as tempestades secas, responsáveis por 434 incêndios (85% do total). Outros fatores incluem a negligência humana (50 casos), a propagação de fogo de terras vizinhas (23) e falhas em infraestruturas lineares (5).

A migração do fogo para o Norte

A mudança no padrão de incêndios reflete a transformação do regime climático na região. O deslocamento para o norte é impulsionado por três fatores principais:

  • Alteração térmica: a primavera chega mais cedo (4 dias antes em Olenek e 6 em Zhigansk), enquanto o outono demora mais a se instalar (atraso de 3 dias em Chokurdakh e Srednekolymsk).
  • Atividade elétrica: entre 2009 e 2023, houve um aumento na densidade de descargas elétricas entre as latitudes 64° e 72° Norte.
  • Umidade: o período de cobertura estável de neve diminuiu e a distribuição das precipitações tornou-se irregular.

Segundo Alexei Tikhonov, candidato em Ciências Agrícolas, a combinação de temperaturas médias elevadas e secas prolongadas transforma a camada orgânica do solo em material combustível. Enquanto incêndios causados por humanos podem ser evitados com proibições, as tempestades secas representam um fator natural fora de controle.

Monitoramento e resposta

Para enfrentar a situação, a região utiliza um sistema de vigilância combinado:

  • Drones: 125 sistemas, incluindo 39 modelos Geoscan-801, com mais de 160 horas de voo.
  • Câmeras: 34 pontos equipados com o software "Lesokhranitel". Cada unidade monitora 60 mil hectares em um raio de 20 km.

A eficiência na resposta inicial melhorou: 95% dos focos foram atendidos nas primeiras 24 horas, contra 70% no ano anterior. O combate ao fogo mobilizou 7.353 pessoas, das quais 6.736 pertencem a brigadas especializadas em incêndios florestais.

Apesar da agilidade no atendimento, a distância geográfica das zonas árticas ainda prejudica a logística. Para reduzir o tempo de deslocamento até os focos, está prevista a criação de uma nova unidade de aviação no distrito de Abyysky até 2027.

Fonte: Pravda.Ru

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