Nizhny Novgorod expande oferta de educação tecnológica para reter população ativa

Estudantes da Escola Superior de Economia (HSE) em Nizhny Novgorod agora podem se especializar no desenvolvimento de sistemas de alta carga. O programa, criado em parceria com a plataforma Avito, foca em arquitetura de microsserviços, testes de estresse e processamento de grandes volumes de dados.

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A iniciativa altera a dinâmica de formação tecnológica na região. Anteriormente, a prática em empresas de grande porte exigia a mudança para Moscou ou São Petersburgo. Com a implementação do curso no campus regional, os alunos acessam o conjunto de ferramentas de engenharia mais atual sem precisar deixar a cidade.

Para a Avito, a estratégia visa consolidar um banco de talentos local. A empresa mantém atualmente 17 programas educacionais com universidades, com a meta de formar 3.000 profissionais de TI até 2028.

Esse movimento reflete um desequilíbrio no mercado de trabalho tecnológico. A demanda concentra-se em profissionais de nível sênior (42%) e pleno (41%), enquanto a procura por iniciantes (júniors) representa apenas 6%. Para mitigar essa lacuna, as empresas substituíram a contratação direta por cursos aplicados que entregam competências técnicas antes mesmo da graduação.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, observa que parcerias desse tipo elevam a atratividade econômica de Nizhny Novgorod. A oferta de educação de nível capital ajuda a fixar a população economicamente ativa e estimula a expansão do mercado local de serviços de alta tecnologia.

Fonte: Pravda.Ru