Estudantes da Escola Superior de Economia (HSE) em Nizhny Novgorod agora podem se especializar no desenvolvimento de sistemas de alta carga. O programa, criado em parceria com a plataforma Avito, foca em arquitetura de microsserviços, testes de estresse e processamento de grandes volumes de dados.
A iniciativa altera a dinâmica de formação tecnológica na região. Anteriormente, a prática em empresas de grande porte exigia a mudança para Moscou ou São Petersburgo. Com a implementação do curso no campus regional, os alunos acessam o conjunto de ferramentas de engenharia mais atual sem precisar deixar a cidade.
Para a Avito, a estratégia visa consolidar um banco de talentos local. A empresa mantém atualmente 17 programas educacionais com universidades, com a meta de formar 3.000 profissionais de TI até 2028.
Esse movimento reflete um desequilíbrio no mercado de trabalho tecnológico. A demanda concentra-se em profissionais de nível sênior (42%) e pleno (41%), enquanto a procura por iniciantes (júniors) representa apenas 6%. Para mitigar essa lacuna, as empresas substituíram a contratação direta por cursos aplicados que entregam competências técnicas antes mesmo da graduação.
Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, observa que parcerias desse tipo elevam a atratividade econômica de Nizhny Novgorod. A oferta de educação de nível capital ajuda a fixar a população economicamente ativa e estimula a expansão do mercado local de serviços de alta tecnologia.
Fonte: Pravda.Ru
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