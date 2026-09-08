Fim da era dos antigos kolkhozes: o novo modelo industrial impulsionou resultados nunca antes vistos

No distrito de Akhtynsky, no Daguestão, começou a colheita da primeira safra industrial de maçãs de um pomar de tipo superintensivo. O projeto ocupa 57,5 hectares em terras onde anteriormente funcionavam pomares coletivos (kolkhozes), mas agora opera sob um modelo de alta densidade com a implementação de irrigação por gotejamento.

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Nesta temporada, a produção atingiu cerca de 400 toneladas. A expectativa é que, com a maturidade total das árvores, a colheita anual suba para 7 mil toneladas. Há planos para expandir a área plantada para 139 hectares.

O investimento total no projeto foi de 2 bilhões de rublos. Para a operação do pomar, serão contratados mais de 100 trabalhadores locais.

Indicador Etapa Atual Metas Área do pomar 57,5 ha 139 ha Volume da colheita ~400 toneladas 7.000 toneladas Vagas de emprego - 100+

A transição do antigo modelo coletivo para a fruticultura superintensiva altera a lógica econômica da região. A aposta deixa de ser a extensão da terra para focar na densidade do plantio e na automação da irrigação, transformando as terras agrícolas em uma unidade industrial com quadro de funcionários fixo.

Fonte: Pravda.Ru