Turismo de bem-estar e moedas digitais: a estratégia russa para atrair a China

O território de Khabarovsk está sendo posicionado como um ponto estratégico para novos fluxos turísticos entre a Rússia e a China. Durante o II Fórum Russo-Chinês, o debate central girou em torno da transformação da região em um centro de recepção global, com a Ilha Bolshoy Ussuriysky assumindo o papel de eixo principal desse movimento.

Photo: Национальный туристический портал Хабаровск, Хабаровский утёс

O interesse crescente de viajantes chineses pelas paisagens do Extremo Oriente Russo impõe a necessidade de reestruturar a infraestrutura de serviços e modernizar a logística regional.

Financeiro e Logístico: A transição para o digital

Para facilitar as operações entre pequenos empresários da província de Jilin e empreendedores russos, a proposta é a criação de um fórum especializado. Chen Ding, da empresa Yiyunying.com, defende a migração para pagamentos diretos utilizando moedas digitais nacionais. A medida visa reduzir custos de transação e proteger o fluxo financeiro diante da instabilidade econômica global.

O professor Cui Yufan propõe a consolidação de uma união sistêmica baseada em hubs fronteiriços, como Khabarovsk. A ideia é viabilizar roteiros combinados mais complexos, que podem incluir até cruzeiros árticos. Paralelamente, o governo regional desenvolve um documento estratégico para o setor, integrando a comunidade acadêmica e a população local.

Segundo a candidata a doutora em economia Tatiana Krivosheeva, essa estratégia conecta universidades, municípios e empresários, abrangendo áreas que vão desde a medicina até a formação de reservas escolares.

"O desenvolvimento de clusters transfronteiriços no Extremo Oriente elevará a demanda por serviços de qualidade, exigindo que o mercado local se adapte rapidamente às exigências dos turistas da China", afirmou o especialista em turismo Anton Gromov em conversa com a Pravda.Ru.

A Ilha Bolshoy Ussuriysky e a gestão de riscos

O projeto para a Ilha Bolshoy Ussuriysky prevê que ela funcione como uma ponte terrestre e um centro de turismo de bem-estar. O plano inclui a aplicação de análise preditiva para monitorar a demanda dos consumidores e medir a eficácia de programas terapêuticos.

Para mitigar riscos operacionais, especialistas sugerem a adoção de seguros paramétricos e a adaptação dos modelos de negócio para operar durante todo o ano. Essa diversificação é considerada essencial para enfrentar variações climáticas e garantir a estabilidade financeira das empresas.

Fonte: Pravda.Ru