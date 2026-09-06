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Rússia e Coreia do Norte criam primeira ligação rodoviária direta entre os países

Rússia

A Rússia e a Coreia do Norte estabelecerão a primeira ligação rodoviária direta entre os dois países com a abertura de uma nova ponte e do posto de controle veicular "Khasan". O anúncio foi feito pelo Ministro dos Transportes da Federação Russa, Andrei Nikitin, durante o Fórum Econômico do Oriente, em Vladivostok.

Влюбленная пара целуется на мосту на фоне широкой реки во время заката
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Влюбленная пара целуется на мосту на фоне широкой реки во время заката

A estrutura será nomeada em homenagem ao oficial soviético Yakov Novichenko, iniciativa que contou com o apoio de Pyongyang. A cerimônia de inauguração deverá contar com a presença de familiares do homenageado.

Atualmente, o intercâmbio de transportes entre as nações ocorre exclusivamente via ferrovia, através da Ponte da Amizade sobre o rio Tuman. A construção da nova via rodoviária teve início em 2025, com a conclusão da junção dos vãos ocorrida em abril.

Parâmetro Indicador
Comprimento total da ponte Cerca de 1 km (424 m no lado russo; 581 m no lado norte-coreano)
Extensão total com acessos Quase 5 km
Número de faixas Duas

O Ministério dos Transportes indica que a nova rota visa simplificar a logística, reduzir custos operacionais para empresas e elevar o volume de trocas comerciais entre os estados.

A escolha de Yakov Novichenko para batizar a obra remete a um evento de 1946, quando o oficial protegeu Kim Il Sung com o próprio corpo durante o lançamento de uma granada em um comício. Novichenko sofreu ferimentos graves e perdeu um braço no incidente. Em 1984, após encontro com o líder norte-coreano em visita à URSS, o veterano foi condecorado com o título de Herói do Trabalho da Coreia do Norte.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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