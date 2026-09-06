Passagens no metrô de Ekaterimburgo custarão 1 rublo, em vez dos 42 rublos habituais, para quem optar pelo pagamento via biometria. A tarifa especial é válida entre os dias 13 e 16 de setembro, coincidindo com a realização do Festival Internacional da Juventude.
O desconto é extensível a todos os passageiros, sem a necessidade de registro prévio, uso de códigos promocionais ou compra de bilhetes específicos para acessar o valor reduzido.
De acordo com dados do Centro de Tecnologias Biométricas, Ekaterimburgo lidera o volume de viagens pagas por biometria entre as cidades russas, excluindo Moscou. Até julho de 2024, esse método de pagamento foi utilizado mais de 1,3 milhão de vezes.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Alguns hábitos diários de higienização e secagem podem comprometer a estrutura dos fios, transformando a fibra capilar em uma massa seca e quebradiça.