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Metrô de Ekaterimburgo reduz tarifa para quem usar pagamento por biometria

Rússia

Passagens no metrô de Ekaterimburgo custarão 1 rublo, em vez dos 42 rublos habituais, para quem optar pelo pagamento via biometria. A tarifa especial é válida entre os dias 13 e 16 de setembro, coincidindo com a realização do Festival Internacional da Juventude.

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Photo: commons.wikimedia.org by Antares 610, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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O desconto é extensível a todos os passageiros, sem a necessidade de registro prévio, uso de códigos promocionais ou compra de bilhetes específicos para acessar o valor reduzido.

De acordo com dados do Centro de Tecnologias Biométricas, Ekaterimburgo lidera o volume de viagens pagas por biometria entre as cidades russas, excluindo Moscou. Até julho de 2024, esse método de pagamento foi utilizado mais de 1,3 milhão de vezes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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