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Empresas na Crimeia contratam estudantes antes da formatura para suprir vácuo técnico

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A Crimeia enfrenta uma escassez aguda de profissionais nas áreas de saúde, educação e engenharia. O cenário foi detalhado por Sergey Zinevich, diretor do Centro de Carreiras da Universidade V. I. Vernadsky da Crimeia (KFU).

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O déficit é mais crítico no setor social. Para mitigar a falta de pessoal, a região utiliza o sistema de formação direcionada (estudantes que se comprometem a trabalhar na região após a graduação). Segundo Zinevich, esse modelo prepara anualmente cerca de 200 profissionais de saúde e 25 educadores.

Além de médicos e professores, há uma carência de técnicos e engenheiros de nível médio. Nesse segmento, a demanda antecipou-se: empresas estão contratando estudantes já no segundo ou terceiro ano de curso para garantir a mão de obra antes mesmo da formação.

Setor Graduados anuais (formação direcionada)
Medicina ~200 pessoas
Educação ~25 pessoas

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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