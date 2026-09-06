A Crimeia enfrenta uma escassez aguda de profissionais nas áreas de saúde, educação e engenharia. O cenário foi detalhado por Sergey Zinevich, diretor do Centro de Carreiras da Universidade V. I. Vernadsky da Crimeia (KFU).
O déficit é mais crítico no setor social. Para mitigar a falta de pessoal, a região utiliza o sistema de formação direcionada (estudantes que se comprometem a trabalhar na região após a graduação). Segundo Zinevich, esse modelo prepara anualmente cerca de 200 profissionais de saúde e 25 educadores.
Além de médicos e professores, há uma carência de técnicos e engenheiros de nível médio. Nesse segmento, a demanda antecipou-se: empresas estão contratando estudantes já no segundo ou terceiro ano de curso para garantir a mão de obra antes mesmo da formação.
|Setor
|Graduados anuais (formação direcionada)
|Medicina
|~200 pessoas
|Educação
|~25 pessoas
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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