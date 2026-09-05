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Rosatom anuncia cronograma para nova usina nuclear em Khabarovsk

Rússia

A preparação para a construção de uma usina nuclear no Território de Khabarovsk terá início em 2027. O cronograma foi anunciado por Alexei Likhachev, chefe da corporação estatal Rosatom, durante o Fórum Econômico do Oriente.

Запорожская АЭС
Photo: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запорожская АЭС

O projeto integra um plano de expansão da infraestrutura energética no Extremo Oriente russo. Além da unidade em Khabarovsk, a Rosatom planeja a construção de outra usina nuclear no Território de Primorsky e a implementação de parques eólicos na Região de Amur.

Cronograma e Divergências

Há divergências entre a corporação e o governo regional quanto ao prazo de entrega. A Rosatom projeta a conclusão da usina no Território de Khabarovsk para 2037. Já a administração regional pleiteia a antecipação da operação para o início da década de 2030.

O governador do Território de Khabarovsk, Dmitry Demeshin, propôs que as obras das usinas de Khabarovsk e Primorsky ocorram de forma simultânea para otimizar o processo.

Objeto / Região Status e Planejamento
Usina Nuclear (Khabarovsk) Início da preparação em 2027; conclusão prevista para 2037 (plano Rosatom)
Usina Nuclear (Primorsky) Construção planejada
Parques Eólicos (Amur) Construção planejada

A viabilidade da redução do prazo para o início dos anos 2030 ainda não foi confirmada, dado o rigor dos protocolos de segurança e a complexidade da engenharia nuclear.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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