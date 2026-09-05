O volume de investimentos privados no setor turístico da República da Carélia atingiu 45 bilhões de rublos até o final de agosto de 2026. Segundo o Ministério da Economia da região, o valor é o dobro do registrado no início de 2025.
O aumento do capital injetado acompanha a alta no fluxo de visitantes: as viagens de cidadãos russos à república cresceram 6%, enquanto a chegada de turistas estrangeiros subiu um terço. Esse movimento impactou a expansão da capacidade de hospedagem local.
|Indicador
|Capacidade
|Fundo de leitos (2025)
|21,2 mil vagas
|Fundo de leitos (2026)
|Mais de 24 mil vagas
Os projetos de maior porte com capital privado incluem o cluster " Pauivola", o eco-hotel "Ladoga Skerries" e o grand resort "Sortavala", localizado na ilha de Riekkelansaari.
Atualmente, cinco projetos são executados via programa de crédito subsidiado para atração de capital. O investimento de maior valor é o do resort de esqui "Spasskaya Guba", com 10,8 bilhões de rublos. Paralelamente, ocorrem construções de hotéis no distrito de Lahdenpohja e em Shuyskaya Chupa.
O planejamento de infraestrutura prevê a criação de um novo resort de grande porte e a execução de outro projeto de escala similar com prazo de construção de 12 anos.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.