Investimentos privados no turismo da Carélia dobram para 45 bilhões de rublos em 2026

O volume de investimentos privados no setor turístico da República da Carélia atingiu 45 bilhões de rublos até o final de agosto de 2026. Segundo o Ministério da Economia da região, o valor é o dobro do registrado no início de 2025.

Photo: commons.wikimedia.org by Алексей Задонский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Теплоход "Леонид Соболев" у причала. Остров Валаам

O aumento do capital injetado acompanha a alta no fluxo de visitantes: as viagens de cidadãos russos à república cresceram 6%, enquanto a chegada de turistas estrangeiros subiu um terço. Esse movimento impactou a expansão da capacidade de hospedagem local.

Indicador Capacidade Fundo de leitos (2025) 21,2 mil vagas Fundo de leitos (2026) Mais de 24 mil vagas

Os projetos de maior porte com capital privado incluem o cluster " Pauivola", o eco-hotel "Ladoga Skerries" e o grand resort "Sortavala", localizado na ilha de Riekkelansaari.

Financiamento e Obras

Atualmente, cinco projetos são executados via programa de crédito subsidiado para atração de capital. O investimento de maior valor é o do resort de esqui "Spasskaya Guba", com 10,8 bilhões de rublos. Paralelamente, ocorrem construções de hotéis no distrito de Lahdenpohja e em Shuyskaya Chupa.

O planejamento de infraestrutura prevê a criação de um novo resort de grande porte e a execução de outro projeto de escala similar com prazo de construção de 12 anos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.