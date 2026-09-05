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Portos no Extremo Oriente russo podem processar milhões de toneladas extras de carga

Rússia

Os portos de Nakhodka, no Território de Primorsky, possuem capacidade técnica para processar 40 milhões de toneladas adicionais de carga, condicionada à expansão da Rota Marítima do Norte (SMR). A informação foi detalhada por Timur Maginsky, chefe do distrito urbano de Nakhodka, durante o XI Fórum Econômico do Oriente.

Контейнеровоз в море
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Контейнеровоз в море

Atualmente, o volume de carga movimentado pelos portos de Nakhodka e Vostochny mantém-se acima de 110 milhões de toneladas pelo segundo ano consecutivo. A expectativa é que o aumento do fluxo logístico seja impulsionado prioritariamente pela SMR.

O principal gargalo para a expansão imediata é a capacidade de tráfego da malha ferroviária. Para mitigar a limitação, estão sendo implementadas novas tecnologias de transporte para ampliar gradualmente o volume de cargas enviadas aos terminais.

Paralelamente, as empresas portuárias reorganizam a logística para priorizar o transporte de contêineres, visando posicionar a região como um dos principais hubs de conteinerização para as exportações russas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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