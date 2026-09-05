Os portos de Nakhodka, no Território de Primorsky, possuem capacidade técnica para processar 40 milhões de toneladas adicionais de carga, condicionada à expansão da Rota Marítima do Norte (SMR). A informação foi detalhada por Timur Maginsky, chefe do distrito urbano de Nakhodka, durante o XI Fórum Econômico do Oriente.
Atualmente, o volume de carga movimentado pelos portos de Nakhodka e Vostochny mantém-se acima de 110 milhões de toneladas pelo segundo ano consecutivo. A expectativa é que o aumento do fluxo logístico seja impulsionado prioritariamente pela SMR.
O principal gargalo para a expansão imediata é a capacidade de tráfego da malha ferroviária. Para mitigar a limitação, estão sendo implementadas novas tecnologias de transporte para ampliar gradualmente o volume de cargas enviadas aos terminais.
Paralelamente, as empresas portuárias reorganizam a logística para priorizar o transporte de contêineres, visando posicionar a região como um dos principais hubs de conteinerização para as exportações russas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.