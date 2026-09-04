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Logística de grãos na Rússia passa por mudança estratégica urgente

Rússia

O governo russo está redirecionando a logística de exportação de grãos para contornar dificuldades no escoamento de produtos através da bacia do Mar Azov e do Mar Negro. Segundo a ministra da Agricultura, Oxana Lut, a prioridade agora é a migração dos fluxos para rotas alternativas e a implementação de suporte financeiro aos produtores.

Бункер на корабле с пшеницей
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бункер на корабле с пшеницей

Para mitigar os custos de transporte, foram destinados 9,7 bilhões de rublos em subsídios para tarifas ferroviárias. O recurso visa cobrir o deslocamento de grãos até os portos e postos de fronteira terrestres. Complementarmente, a subcomissão de regulação tarifária e aduaneira estabeleceu um moratório sobre o pagamento de taxas de exportação para cereais, além de congelar as tarifas aplicadas ao farelo e ao óleo de girassol.

Com o objetivo de evitar prejuízos financeiros, especialmente nas regiões do sul da Rússia, o Ministério da Agricultura analisa a prorrogação de créditos e leasing subsidiados. Também está prevista a destinação de verbas regionais para o plantio de cereais de inverno por meio de apoio por hectare. Outra medida em estudo é a implementação de um moratório contra a falência de produtores agrícolas durante a temporada, permitindo a manutenção de seu status jurídico.

Para estabilizar o mercado interno, o governo planeja realizar intervenções estatais, com a compra de 1 a 3 milhões de toneladas de produtos nas regiões do sul.

Medida de Apoio Detalhes / Volume
Subsídios Ferroviários 9,7 bilhões de rublos
Intervenções (Sul) 1 a 3 milhões de toneladas
Taxas de Exportação Moratório (grãos) e congelamento (óleo/farelo)
Financeiro Prorrogação de créditos e leasing

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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