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Rússia e China planejam complexo de processamento de gás no Báltico

Rússia

Rússia e China planejam a criação de um complexo para processamento de gás rico em etano na região do Báltico. A informação foi divulgada pelo vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak. Além disso, os dois países discutem a viabilidade de um projeto conjunto para extração e liquefação de gás no Ártico.

Промышленный комплекс в зимнем лесу: нефтепроводы и перерабатывающий завод
Photo: Pravda.ru by Ирина Невская is licensed under Все права защищены
Промышленный комплекс в зимнем лесу: нефтепроводы и перерабатывающий завод

O setor de Gás Natural Liquefeito (GNL) russo registra um aumento na participação de capitais chineses. Atualmente, a estrutura acionária dos projetos é a seguinte:

Projeto Participação Chinesa
Arctic LNG-2 CNPC (10%), CNOOC (10%)
Yamal LNG CNPC (20%), Fundo da Rota da Seda (9,9%)

A redistribuição de cotas ocorre após a saída de investidores ocidentais. A francesa TotalEnergies deixou o projeto Arctic LNG-2, transferindo sua fatia de 10% para a NordLine, subsidiária da Novatek. A empresa francesa busca agora a recuperação de US$ 1,3 bilhão em empréstimos.

No campo logístico, as operações com a China mantêm-se ativas. Em dezembro, a Gazprom realizou o primeiro envio de GNL para a China após a implementação de sanções dos Estados Unidos em janeiro de 2025. O navio-tanque Valera transportou a carga do terminal GNL Portovaya, na região de Leningrado, até o terminal de Beihai, que abastece a província de Guangxi e áreas adjacentes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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