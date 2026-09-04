Usina nuclear modular para a Iacútia pode ser flutuante, reduzindo custo e prazo de construção

A usina nuclear de pequena potência (ASMM) destinada à Iaquútia poderá ser construída no formato de uma unidade flutuante. A alternativa foi apresentada por Andrei Petrov, vice-diretor de energia nuclear da Rosatom e presidente da Atomstroyexport, durante o Fórum Econômico do Oriente, contando com o apoio do Ministério da Energia.

Photo: Госкорпорация "Росатом" by https://rosatomnewsletter.com/pt/2024/07/26/small-reactors-for-large-region/ Макет АСММ "Росатом"

A opção flutuante reduz os custos e o tempo de construção em comparação ao modelo terrestre. A potência do objeto será mantida em 106 MW, dimensão alinhada à demanda energética atual da república.

O projeto utiliza a unidade de reator RITM-200N. O acordo para a implantação da usina foi assinado entre a Rosatom e o governo da Iaquútia em 2019. No planejamento original, a planta seria a primeira ASMM terrestre de novo tipo na Rússia, localizada no distrito de Ust-Yansky, próxima ao assentamento de Ust-Kuiga.

No mesmo distrito de Ust-Yansky, está previsto o lançamento de um projeto piloto para a criação de uma usina termoelétrica a carvão de pequena escala, com capacidade de até 25 MW.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.