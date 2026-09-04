Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Batalhão de reservistas reforçará segurança de redes elétricas no Cáucaso

Rússia

O Daguestão iniciou a formação do batalhão nominal "BARS", unidade destinada à guarda de infraestruturas críticas. O grupo de reservistas assumirá o controle de instalações energéticas nas cidades de Makhachkala, Kaspiysk e Derbent, como medida de reforço à segurança da base de recursos da região.

Боевая подготовка подразделений сухопутных войск
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Боевая подготовка подразделений сухопутных войск

Contratação e Financiamento

O contrato com os voluntários tem vigência de três anos. O modelo financeiro do batalhão baseia-se em cofinanciamento, com remuneração mensal total entre 80 mil e 90 mil rublos, divididos da seguinte forma:

  • 30.000 rublos: pagamento fixo do Ministério da Defesa da Federação Russa;
  • 50.000 a 60.000 rublos: complementação paga pela PJSC "Rosseti Severny Kavkaz" - "Dagenergo".

Critérios de Recrutamento

A seleção para o batalhão foca na aptidão física para a vigilância de perímetros, apresentando exigências menos rígidas que as de unidades de linha. Os requisitos oficiais são:

  • Idade máxima de 59 anos;
  • Ausência de contraindicações médicas;
  • Não é exigido serviço militar prévio;
  • Candidatos com antecedentes criminais extintos são aceitos.

A entrega de documentos ocorre nos comissariados militares municipais. À medida que o quadro de pessoal for preenchido, a lista de ativos sob proteção do "BARS" será expandida para outros distritos da república.

Segundo a análise do politólogo Vladimir Orlov, a mobilização de reservistas para a guarda de ativos energéticos visa reduzir a carga sobre os órgãos de segurança pública e fortalecer a proteção física de infraestruturas vulneráveis utilizando pessoal local.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Jeans azul-escuro é a escolha ideal para elevar o estilo cotidiano
Mulher
Jeans azul-escuro é a escolha ideal para elevar o estilo cotidiano
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Mulher
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Câncer de fígado em estágio avançado: quando o transplante se torna a opção
Saúde
Câncer de fígado em estágio avançado: quando o transplante se torna a opção
Mais populares
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada

A nova temporada de unhas deixa de lado o maximalismo vibrante para adotar uma estética baseada em tons que remetem à natureza e à sofisticação.

Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada
Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
Anna Morozova explica a importância de peças estruturadas para a silhueta
Acessórios de pele voltam ao guarda-roupa urbano para 2026/27
Acessórios de pele voltam ao guarda-roupa urbano para 2026/27
últimos materiais
Queda brusca de glicose: os sinais de alerta antes da perda de consciência
Sofá afundando ou rangendo: como escolher um modelo que não estraga rápido
A ciência explica a lentidão extrema do bicho-preguiça
Decisão sobre taxa de juros na Rússia reflete pressão no mercado de combustíveis
Recuperação de movimentos após AVC: quando a evolução continua
Estética dos anos 2000 influencia tendências de manicure para 2026
Cansaço ou sarcopenia? O que acontece com seus músculos depois dos 30
Mistério em Lisboa: as perguntas que a Polícia Judiciária ainda tenta responder sobre o gabinete de Ventura
4 formas simples de reduzir o gasto de energia do forno elétrico
Noruega apreende navio russo em Svalbard e Moscou denuncia "niilismo jurídico"
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.