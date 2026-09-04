Batalhão de reservistas reforçará segurança de redes elétricas no Cáucaso

O Daguestão iniciou a formação do batalhão nominal "BARS", unidade destinada à guarda de infraestruturas críticas. O grupo de reservistas assumirá o controle de instalações energéticas nas cidades de Makhachkala, Kaspiysk e Derbent, como medida de reforço à segurança da base de recursos da região.

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Contratação e Financiamento

O contrato com os voluntários tem vigência de três anos. O modelo financeiro do batalhão baseia-se em cofinanciamento, com remuneração mensal total entre 80 mil e 90 mil rublos, divididos da seguinte forma:

30.000 rublos: pagamento fixo do Ministério da Defesa da Federação Russa;

50.000 a 60.000 rublos: complementação paga pela PJSC "Rosseti Severny Kavkaz" - "Dagenergo".

Critérios de Recrutamento

A seleção para o batalhão foca na aptidão física para a vigilância de perímetros, apresentando exigências menos rígidas que as de unidades de linha. Os requisitos oficiais são:

Idade máxima de 59 anos;

Ausência de contraindicações médicas;

Não é exigido serviço militar prévio;

Candidatos com antecedentes criminais extintos são aceitos.

A entrega de documentos ocorre nos comissariados militares municipais. À medida que o quadro de pessoal for preenchido, a lista de ativos sob proteção do "BARS" será expandida para outros distritos da república.

Segundo a análise do politólogo Vladimir Orlov, a mobilização de reservistas para a guarda de ativos energéticos visa reduzir a carga sobre os órgãos de segurança pública e fortalecer a proteção física de infraestruturas vulneráveis utilizando pessoal local.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.