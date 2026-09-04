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Metrô de São Petersburgo testa trem autônomo com IA

Rússia

O metrô de São Petersburgo iniciou os testes do trem autônomo "Baltiyets" na linha Krasnoselskaya-Kalininskaya. No dia 2 setembo, o veículo operou no trecho entre as estações Putilovskaya e Yugo-Zapadnaya. O sistema de controle automático foi desenvolvido pela empresa Transmashholding.

Интерьер вагона метро
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Интерьер вагона метро

O trem executa automaticamente o deslocamento entre estações, a parada na plataforma, o controle de portas e a manobra de inversão no final da linha. Atualmente, um maquinista permanece na cabine para monitorar a automação e intervir em caso de falhas. Segundo Pavel Svyatnenko, diretor geral da Transmashholding, a fase atual foca no aprimoramento da visão computacional e dos sistemas de detecção de obstáculos.

O governador Alexander Beglov afirmou que a nova linha será desenvolvida como um sistema totalmente automatizado com elementos de inteligência artificial, visando eliminar erros humanos e aumentar a segurança operacional.

Custos de pessoal e barreiras legais

A transição para a condução autônoma acompanha a alta nos gastos com folha de pagamento. Dados da empresa estatal GUP "Petersburg Metro" indicam a evolução salarial dos funcionários:

Indicador Valor
Salário médio (2023) 84,3 mil rublos
Salário médio (2024) 96 mil rublos
Salário máximo de maquinista (2023) 128 mil rublos

Além dos custos de hardware, a implementação plena depende da criação de uma base normativa. Para legalizar o sistema, será necessária a adoção de regimes jurídicos especiais, similar ao processo aplicado aos bondes autônomos.

Expansão da rede e financiamento

O plano de expansão prevê a abertura de dez novas estações até 2030. Cinco delas integram a linha Krasnoselskaya-Kalininskaya (Bronyevaya, Zastavskaya, Borovaya, Karetnaya e Ligovsky Prospekt-2), com a extensão da via até o Aeroporto de Pulkovo. Outras nove estações estão programadas para 2035–2036.

Os custos de infraestrutura são elevados: a continuidade da linha "roxa" é estimada em 200 bilhões de rublos e a construção da estação Kudrovo em 90 bilhões de rublos. O orçamento municipal para 2026 apresenta déficit superior a 188,7 bilhões de rublos (receitas de 1,46 trilhão e despesas de 1,65 trilhão).

Para financiar a lacuna, a administração planeja a emissão de 148,6 bilhões de rublos em "títulos verdes" e a contratação de empréstimos de 50 bilhões de rublos. O governo municipal solicitou 500 bilhões de rublos ao governo federal. Até o momento, o Fundo Nacional de Bem-Estar liberou empréstimos de 6,26 bilhões de rublos para a linha Krasnoselskaya-Kalininskaya e 1,75 bilhão de rublos para a linha Lakhtinsko-Pravoberezhnaya.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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