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Saúde na Rússia: novos protocolos de diagnóstico cardiovascular serão implementados

Rússia

O Ministério da Saúde da Rússia elaborou um novo projeto para a realização de exames preventivos (dispanserização) da população adulta. A proposta altera a sistemática de revisões médicas, tornando-as mais direcionadas e expandindo a lista de exames conforme a idade e os fatores de risco do paciente.

Пожилой мужчина и медсестра
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пожилой мужчина и медсестра

Uma das mudanças principais foca nos veteranos de combate que participaram da operação militar especial. Para este grupo, a consulta com um psicólogo médico torna-se obrigatória já no primeiro dia de exames. Caso a unidade de saúde não disponha do profissional, o atendimento deve ser agendado em até três dias úteis em áreas urbanas ou dez dias em zonas rurais.

A estrutura dos exames será adaptada ao estado de saúde e à faixa etária. Para pacientes em grupos de risco, serão implementados novos protocolos de diagnóstico de doenças cardiovasculares.

Exame Frequência e Condições
Perfil lipídico (18-39 anos) A cada 6 anos
Perfil lipídico (40 anos ou mais) A cada 3 anos
Lipoproteína Uma única vez na vida
Ultrassom da aorta abdominal Homens de 65 a 75 anos (fumantes ou com risco de aneurisma)

Para a avaliação de riscos cardiovasculares, os médicos poderão utilizar dados de tomografias computadorizadas do tórax ou do coração, desde que o paciente já tenha realizado esses exames anteriormente.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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