Supermercados criam reservas de alimentos para enfrentar blecautes em Sebastopol

As redes de supermercados de Sebastopol estabeleceram reservas de alimentos para um período de dois meses para enfrentar possíveis blecautes. A medida foi confirmada pelo Departamento de Agricultura e Mercado de Consumo da cidade após a fiscalização dos estabelecimentos.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Памятник затопленным кораблям, Севастополь

O volume dos estoques varia entre 5 e 56 dias, dependendo da categoria do produto. Para manter esses níveis, as redes ampliaram as quantidades e ajustaram os intervalos de entrega. Todos os pontos de venda foram equipados com geradores para garantir a operação de refrigeradores, iluminação e caixas em caso de interrupção da energia elétrica.

Durante a verificação, as autoridades registraram queda nos preços do conjunto básico de vegetais (itens para o caldo borscht), resultado de uma colheita abundante. Ksenia Kazandjieva, chefe do departamento de mercado de consumo, afirmou que os preços de produtos socialmente significativos permaneceram estáveis, embora haja um leve aumento em massas e cereais devido à ausência de algumas marcas nas prateleiras.

Para controlar os custos, está em vigor um memorando de preços, que limita a margem de lucro das redes entre 0% e 15% para grupos específicos de mercadorias:

Produtos do Memorando Margem de Lucro Carnes, embutidos, ovos, pão, vegetais e maçãs 0% a 15%

Para mitigar os impactos de cortes de energia na população, a cidade disponibiliza mais de 140 "Pontos de Assistência". Localizados em cafés, salões de beleza, lojas e órgãos públicos com fontes de energia próprias, esses locais permitem a recarga gratuita de dispositivos móveis e são identificados por um adesivo específico.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.