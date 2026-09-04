Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Supermercados criam reservas de alimentos para enfrentar blecautes em Sebastopol

Rússia

As redes de supermercados de Sebastopol estabeleceram reservas de alimentos para um período de dois meses para enfrentar possíveis blecautes. A medida foi confirmada pelo Departamento de Agricultura e Mercado de Consumo da cidade após a fiscalização dos estabelecimentos.

Памятник затопленным кораблям, Севастополь
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Памятник затопленным кораблям, Севастополь

O volume dos estoques varia entre 5 e 56 dias, dependendo da categoria do produto. Para manter esses níveis, as redes ampliaram as quantidades e ajustaram os intervalos de entrega. Todos os pontos de venda foram equipados com geradores para garantir a operação de refrigeradores, iluminação e caixas em caso de interrupção da energia elétrica.

Durante a verificação, as autoridades registraram queda nos preços do conjunto básico de vegetais (itens para o caldo borscht), resultado de uma colheita abundante. Ksenia Kazandjieva, chefe do departamento de mercado de consumo, afirmou que os preços de produtos socialmente significativos permaneceram estáveis, embora haja um leve aumento em massas e cereais devido à ausência de algumas marcas nas prateleiras.

Para controlar os custos, está em vigor um memorando de preços, que limita a margem de lucro das redes entre 0% e 15% para grupos específicos de mercadorias:

Produtos do Memorando Margem de Lucro
Carnes, embutidos, ovos, pão, vegetais e maçãs 0% a 15%

Para mitigar os impactos de cortes de energia na população, a cidade disponibiliza mais de 140 "Pontos de Assistência". Localizados em cafés, salões de beleza, lojas e órgãos públicos com fontes de energia próprias, esses locais permitem a recarga gratuita de dispositivos móveis e são identificados por um adesivo específico.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
Mulher
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
Como combinar o trench coat para criar looks urbanos nesta temporada
Mulher
Como combinar o trench coat para criar looks urbanos nesta temporada
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Mulher
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Mais populares
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada

A nova temporada de unhas deixa de lado o maximalismo vibrante para adotar uma estética baseada em tons que remetem à natureza e à sofisticação.

Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Anna Morozova explica a importância de peças estruturadas para a silhueta
Acessórios de pele voltam ao guarda-roupa urbano para 2026/27
Estudo preliminar aponta evento incomum em detector de partículas massivas
Estudo preliminar aponta evento incomum em detector de partículas massivas
últimos materiais
Itens comuns de casa que podem ser letais para cães
Supermercados criam reservas de alimentos para enfrentar blecautes em Sebastopol
Saúde na Rússia: novos protocolos de diagnóstico cardiovascular serão implementados
Gato agitado à noite? O hábito que pode mudar o sono do animal
Grama amarela no verão: como saber se a planta morreu ou está em dormência
Gato mordendo a mão: entenda o que esse comportamento significa
Restrições russas impulsionam exportações de diesel dos Estados Unidos
Massa de pão de ló com maçã: a técnica para manter a porosidade
Alternativa ao marcapasso: como funciona a cardioneuroablação
Pãezinhos de canela densos? O erro na temperatura do leite que estraga a massa
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.