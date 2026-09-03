Crimeia tenta frear especulação de combustíveis com novo envio de suprimentos

Mais de 60 mil toneladas de combustível serão enviadas para a Crimeia em setembro. O volume visa reduzir a escassez de combustíveis nos postos de abastecimento da península, conforme anunciado por Yuri Gotsanyuk, presidente do Conselho de Ministros da república.

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O fluxo atual de derivados de petróleo não supre a demanda total. Segundo Gotsanyuk, o abastecimento foi prejudicado por medidas de segurança reforçadas, reestruturação de rotas logísticas e condições climáticas adversas.

A falta de combustível gerou instabilidade no mercado e a atuação de revendedores informais. De acordo com dados da presidência do Conselho de Ministros, especuladores estão vendendo gasolina a preços que variam entre 190 e 240 rublos por litro.

Para garantir o acesso ao combustível para todas as categorias de consumidores, permanece a restrição de abastecimento de no máximo 20 litros por tanque nos postos. As autoridades preveem que a normalização de preços e a disponibilidade do produto ocorram à medida que as entregas oficiais aumentem e a logística seja estabilizada.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.