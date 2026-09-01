Consumo no Território de Altai cresce mais rápido que em Moscou

O gasto médio mensal por habitante no Território de Altai subiu para 37,8 mil rublos no primeiro semestre de 2026. O aumento representa uma alta de 6,6%, superando o ritmo de crescimento registrado em Moscou (5,58%) e na região de Moscou (5,96%), conforme dados da RIA Novosti.

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Com esse desempenho, a região avançou para a 25ª posição em um ranking de 85 entidades federativas da Rússia. No fechamento de 2025, o gasto médio no território era de 34,5 mil rublos, e a região ocupava a 46ª colocação.

O indicador de demanda consumidora considera a soma de gastos com comércio varejista, alimentação fora de casa e serviços pagos. A média nacional por pessoa no primeiro semestre de 2026 foi de 52,6 mil rublos, valor superior aos 48,8 mil rublos de 2025 e aos 43,5 mil rublos de 2024.

Na República de Altai, vizinha do território, o crescimento foi menor, atingindo 3,45%, o que posicionou a região no 66º lugar do ranking. Contudo, o valor absoluto do gasto médio na República é superior ao do Território de Altai.

Região Gastos (rublos) Crescimento (%) Território de Altai 37,8 mil 6,6% República de Altai 39,4 mil 3,45% Moscou 92,6 mil 5,58% Região de Moscou 65,4 mil 5,96%

O maior índice de crescimento foi registrado no Distrito Autônomo da Chukotka, com alta de 26,6%, elevando o gasto médio para 68,6 mil rublos. Já o Distrito Autônomo de Yamalo-Nenets foi a única região onde a demanda recuou, com queda de 0,94% e ticket médio de 60,9 mil rublos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.