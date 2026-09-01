Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Consumo no Território de Altai cresce mais rápido que em Moscou

Rússia

O gasto médio mensal por habitante no Território de Altai subiu para 37,8 mil rublos no primeiro semestre de 2026. O aumento representa uma alta de 6,6%, superando o ritmo de crescimento registrado em Moscou (5,58%) e na região de Moscou (5,96%), conforme dados da RIA Novosti.

Зарплата: Мужчина и женщина обсуждают финансы
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Зарплата: Мужчина и женщина обсуждают финансы

Com esse desempenho, a região avançou para a 25ª posição em um ranking de 85 entidades federativas da Rússia. No fechamento de 2025, o gasto médio no território era de 34,5 mil rublos, e a região ocupava a 46ª colocação.

O indicador de demanda consumidora considera a soma de gastos com comércio varejista, alimentação fora de casa e serviços pagos. A média nacional por pessoa no primeiro semestre de 2026 foi de 52,6 mil rublos, valor superior aos 48,8 mil rublos de 2025 e aos 43,5 mil rublos de 2024.

Na República de Altai, vizinha do território, o crescimento foi menor, atingindo 3,45%, o que posicionou a região no 66º lugar do ranking. Contudo, o valor absoluto do gasto médio na República é superior ao do Território de Altai.

Região Gastos (rublos) Crescimento (%)
Território de Altai 37,8 mil 6,6%
República de Altai 39,4 mil 3,45%
Moscou 92,6 mil 5,58%
Região de Moscou 65,4 mil 5,96%

O maior índice de crescimento foi registrado no Distrito Autônomo da Chukotka, com alta de 26,6%, elevando o gasto médio para 68,6 mil rublos. Já o Distrito Autônomo de Yamalo-Nenets foi a única região onde a demanda recuou, com queda de 0,94% e ticket médio de 60,9 mil rublos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Casa, Reforma e Imóveis
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Mulher
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Mulher
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
últimos materiais
Seu animal arranca penas ou destrói a casa? Pode ser estresse por solidão
Caldo de galinha aguado? O detalhe que deixa a base mais encorpada
Sua planta 'felicidade feminina' não dá flores? O segredo pode estar na rega
Respiração diafragmática: o segredo para aliviar a tensão na região da barriga
O segredo dos planetas superaquecidos que não perdem seus gases para o espaço
O fim da era escolar: a nova forma de usar a saia xadrez no outono
Por que correr ao ver cães soltos pode ser um erro perigoso
Maçãs ácidas: a técnica para transformá-las em uma sobremesa aerada
Logística do carvão: projeto de nova via para a China visa cortar custos de transporte
Verbascum: a planta resistente que mantém o jardim verde mesmo no inverno
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.